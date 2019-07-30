Кэти Перри признали виновной в плагиате песни Dark Horse

Суд присяжных Лос-Анджелеса признал виновной в нарушении авторских прав певицу Кэти Перри. Об этом 30 июля сообщил журнал Billboard.

Как отмечает издание, исполнительницу обвинили в плагиате песни Dark Horse, выпущенной в 2013 году.

Маркус Грей, который исполняет христианский рэп под псевдонимом Flame, подал иск в 2014 году. В нем он заявил, что Перри заимствовала музыкальную составляющую песни Joyful Noise, созданной им в 2008 году, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Защита Перри настаивала на том, что ни она, ни ее команда не слышали композицию до того, как им предъявили иск.

После судебного разбирательства, которое продолжалось семь дней, присяжные в конечном итоге пришли к выводу, что певица умышленно или неумышленно скопировала музыкальную составляющую Joyful Noise.

Помимо Перри, суд признал виновными в плагиате ее продюсеров и соавторов: Лукаса Готтвальда, Карла Сэндберга, Генри Уолтера, Сару Хадсона. Нарушителями авторских прав также признали рэпера Juicy J, который исполнил один из куплетов песни, и звукозаписывающую компанию Capitol Records. На оглашении вердикта сама певица не присутствовала.

В феврале этого года Кэти Перри и британский актер Орландо Блум обручились. Пара поженится после трех лет отношений. Они познакомились в 2016 году на 73-й премии «Золотой глобус».