Судившаяся с Кэти Перри монахиня умерла во время слушаний

Монахиня Кэтрин Роуз Хольцман скончалась 9 марта в ходе судебного разбирательства с певицей Кэти Перри по поводу продажи монастыря Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе.

Инцидент стал одним из событий длящейся с 2011 года тяжбы по оспариванию монахинями Кэтрин Роуз Хольцман и Ритой Калланан приобретения католического монастыря певицей.

«Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не приносит никому добра», — приводит телеканал FOX 11 слова из последнего интервью Хольцман, скончавшейся в возрасте 89 лет.

Монахини сообщали, что обратятся к папе Франциску напрямую, для того чтобы тот посодействовал предотвращению сделки с певицей.

Инициаторами продажи здания монастыря стали сами «Сестры непорочного сердца», которые жили в нем с 1973 года и настаивают на наличии у них документов о праве собственности, однако уже не справлялись с его поддержанием в должном состоянии. Они хотели продать здание без одобрения местной епархии предпринимательнице Дане Холлистер, которая, как отмечает телеканал FOX 11, намеревалась превратить его в бутик-отель.

Холлистер заплатила $44 тыс. и согласилась выписать долговое обязательство на выплату еще $9,9 млн в течение трех лет.

Однако на монастырь претендует и поп-звезда Кэти Перри, которая предложила более выгодные условия: $10 млн наличными и еще $4,5 млн — на покупку другого здания для монастыря. За сделку с певицей выступает и епархия.

В 2017 году епархия подала на Дану Холлистер в суд за то, что та хотела помешать Кэти Перри приобрести монастырь. Суд признал предпринимательницу виновной в мошенничестве и обязал выплатить $15 млн ущерба самой Перри и ее адвокатам.

В феврале 2017 года суд оштрафовал жителя Омска за оскорбление Кэти Перри.