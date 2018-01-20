Папа Римский призвал к борьбе с коррупцией

Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск во время своего визита в Перу призвал бороться с коррупцией.

«Коррупция. Как много плохого делает для наших латиноамериканских народов и демократий этот социальный вирус, феномен, который заражает всё, делая бедных и мать-землю самыми пострадавшими», — заявил понтифик.

По мнению главы Ватикана, для успеха в этом деле необходима большая прозрачность всех слоев общества, а также их желание и согласие бороться с коррупцией, сообщает «РИА Новости».

Как писал портал iz.ru, в конце декабря 2017 года вокруг президента Перу Пабло Кучински разгорелся коррупционный скандал. Это стало поводом для рассмотрения его отставки в парламенте, однако конгрессу не удалось набрать нужного числа голосов.