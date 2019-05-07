Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры. Одно из крупнейших светских событий Нью-Йорка состоялось в понедельник, 6 мая.

Как пишет Daily Mail, на Перри было расшитое кристаллами Swarovski мини-платье без бретелек, к которому прикрепили конструкцию в виде двухъярусной люстры с горящими лампочками-свечами. Также мини-версия люстры была размещена и на голове певицы.

Леди Гага пришла на вечеринку в объемном ярко-розовом сатиновом платье с пышными рукавами, шлейф которого несли несколько мужчин в черных костюмах. Вскоре певица сбросила розовое платье и показала под ним другой наряд — черное платье с пышной юбкой и корсетом без бретелек. Под черным платьем у исполнительницы оказалось кислотно-розовое облегающее платье. Завершилось такое дефиле раздеванием: под третьим платьем Леди Гаги оказался комплект нижнего белья черного цвета, колготки в сеточку и сверкающие сапоги на высоких каблуках и платформе.

Также посетителей шокировал музыкант Джаред Лето, который пришел на показ с сумкой в виде собственной головы.

Бал Института костюма Met Gala — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. В 2019 году бал посвящен эссе писательницы Сьюзен Зонтаг «Заметки о Кэмпе».

24 февраля Леди Гага удостоилась премии «Оскар» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась».