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Самолет «Победы» с российскими туристами вылетел из Черногории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самолет авиакомпании «Победа» вылетел из аэропорта Подгорицы с россиянами. Еще один борт прибудет за туристами примерно через час. Об этом сообщают источники «Известий».

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Туристы не могли покинуть Черногорию с 16 марта из-за того, что страна закрыла границы и отменила авиасообщение на фоне распространения коронавируса.

В результате порядка 1,8 тыс. клиентов «Аэрофлота», «Победы» и S7 остались буквально на улице. Отели отказывались их принимать, а питаться было практически негде из-за закрытия всех кафе и ресторанов.

Власти Черногории не разрешали российским авиаперевозчикам забрать граждан.

Большинство из россиян находились в Тивате. Усилиями посольства России, Росавиации и МИДа разрешение на вылет удалось получить. 19 марта в Москве приземлился первый борт «Аэрофлота» с эвакуируемыми.

Однако как рассказывают сами туристы, ситуация не сильно улучшилась. Тех, кто ждет вылета не пускают в аэропорт.

«Это издевательство! Люди на холоде без еды и воды часами, не пускают в здание даже с детьми. Полиция по спискам по 2 человека запускает», — рассказали очевидцы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию в Черногории критической. Также она рассказала, из каких еще стран россиянам сложнее всего попасть на родину.

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