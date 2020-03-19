Посольство РФ заявило о трех дополнительных рейсах для эвакуации из Черногории

Запрошены разрешения на три дополнительных рейса для эвакуации россиян из Черногории. Об этом в четверг, 19 марта, сообщило посольство России на своей официальной странице в Facebook.

«В связи с появившейся в социальных сетях, в том числе в группах отдельных «мессенджеров», некорректных публикаций и случаев нагнетания паники информируем, что рейсы, предназначенные для вывоза российских граждан на Родину, продолжатся и в ближайшие дни», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время у российского авиаперевозчика «Победа» есть разрешение на два вечерних рейса 19 марта, а также предварительное разрешение на один рейс 20 марта. У авиакомпании S7 запланирован полет на 21 марта.

«Запрошены также разрешения на осуществление ещё двух рейсов «Победы» и одного рейса компании «Аэрофлот», ― добавили в посольстве.

Российские туристы столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за того, что 16 марта Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Изначально всем было отказано, однако после все авиаперевозчики получили соответствующие разрешения.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация.

Все это время туристы находились фактически на улице, так как аэропорт Тивата оказался закрыт, а гостиницы отказывались их принимать. Активную помощь россиянам оказало посольство.

В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию в Черногории критической. Также она рассказала, из каких еще стран россиянам сложнее всего попасть на родину.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9 357 человек.