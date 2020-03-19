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В S7 уточнили информацию о рейсе из Черногории

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Авиакомпания S7 получила разрешение на вылет из Черногории для вывоза россиян, он состоится в 14:40 по местному времени, сообщает в четверг, 19 марта, «РИА Новости».

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«19 марта рейс S7 3534 в Москву будет выполнен из аэропорта Подгорицы. Вылет в 14:40 (16:40 мск) местного времени. Пассажиры могут добраться до Подгорицы самостоятельно или с помощью организованного трансфера. Сбор в аэропорту Тивата для трансфера в Подгорицу в 10:30», — приводит агентство слова представителя.

Она добавила, что в настоящее время сотрудники контактного центра S7 Airlines связываются с пассажирами.

В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Российские туристы столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за того, что 16 марта Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация.

Всё это время туристы находились фактически на улице, так как аэропорт Тивата оказался закрыт, а гостиницы отказывались их принимать. Активную помощь россиянам оказало посольство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию в Черногории критической. Также она рассказала, из каких еще стран россиянам сложнее всего попасть на родину.

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