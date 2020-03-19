В «Победе» назвали проблему с россиянами в Черногории нерешенной

Ошибочно думать, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, заявили в четверг, 19 марта, «Известиям» в авиакомпании «Победа».

«Мнение о том, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, ошибочно. Нам дали разрешение только на два вывозных рейса. У одной «Победы» сейчас в Черногории около 1 тыс. человек. На двух рейсах всех клиентов мы не вывезем», — сказал представитель.

По его словам, в четверг в Россию вылетят два борта, на каждом из которых 189 человек, в то время как остальные пока ждут своей очереди для эвакуации.

Ранее стало известно, что «Победа» 19 марта выполнит два рейса из Подгорицы в Москву. Полет запланированы на 18:50 и 21:50 по местному времени.

Кроме того, разрешение на эвакуацию россиян также получила компания S7 Airlines. Вылет состоится в 14:40 по местному времени.

В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Российские туристы столкнулись со сложностями при возвращении домой из-за того, что 16 марта Черногория закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация.

Всё это время туристы находились фактически на улице, так как аэропорт Тивата оказался закрыт, а гостиницы отказывались их принимать. Активную помощь россиянам оказало посольство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла ситуацию в Черногории критической. Также она рассказала, из каких еще стран россиянам сложнее всего попасть на родину.