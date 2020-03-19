«Победа» получила разрешение Черногории на вывоз россиян

Авиакомпания «Победа» получила разрешение на два вывозных рейса россиян из Черногории. Об этом перевозчик написал в Instagram в четверг, 19 марта.

«Дорогие клиенты, находящиеся сейчас в Черногории и имеющие билеты на рейс «Победы» в Москву 17, 18 и 19 марта. Мы получили разрешение на два вывозных рейса в Москву с вылетом 19 марта», — сказано в сообщении.

Оба рейса будут выполнены из аэропорта Подгорицы. Рейсы запланированы на 18:50 и 21:50 по местному времени.

Накануне сообщалось, что власти Черногории так и не выдали разрешение авиакомпании «Победа» на вывоз россиян из страны. По словам гендиректора перевозчика Андрея Калмыкова, подобное отношение к гражданам РФ «нельзя назвать иначе, как издевательство».

17 марта должен был состояться первый вывозной рейс, однако местные власти закрыли аэропорт в Тивате. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились. В тот же день стало известно, что в Черногории выявили два первых случая заражения коронавирусом.

Всего, по данным Ростуризма, сейчас за рубежом находятся около 100 тыс. организованных туристов из России. Им рекомендовано обратиться в российские консульства и посольства и поддерживать связь с туроператором.