Прямой эфир
Сюжет:

Авиакомпания «Россия» приостановила полеты из Петербурга в Лондон и ЕС

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Авиакомпания «Россия» полностью прекратит выполнять регулярные полеты из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании и страны Европы. Об этом свидетельствуют данные, подтвержденные на сайте «Аэрофлота».

«С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву, и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — говорится в сообщении.

Также на сайте авиакомпании «Россия» сообщалось о том, что с 19 марта по 10 мая будут отменены авиаперевозки с ОАЭ, а именно FV5659/5660 (Санкт-Петербург–Шарджа–Санкт-Петербург) и FV5661/5662 (Екатеринбург–Шарджа–Екатеринбург).

Ранее стало известно об отмене авиаперелета из московского аэропорта Внуково в Дубай. «Россия» подчеркнула, что с 19 марта ОАЭ ужесточат правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов.

Тем временем государственная авиакомпания «Аэрофлот» заявила о приостановке полетов по 37 направлениям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиакомпания «Россия» будет выполнять только вывозные рейсы с Кипра
Авиакомпания «Россия» анонсировала дату вывозных рейсов из Чехии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020