Авиакомпания «Россия» приостановила полеты из Петербурга в Лондон и ЕС

Авиакомпания «Россия» полностью прекратит выполнять регулярные полеты из Санкт-Петербурга в столицу Великобритании и страны Европы. Об этом свидетельствуют данные, подтвержденные на сайте «Аэрофлота».

«С 16 марта полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву, и с 20 марта в Лондон. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву», — говорится в сообщении.

Также на сайте авиакомпании «Россия» сообщалось о том, что с 19 марта по 10 мая будут отменены авиаперевозки с ОАЭ, а именно FV5659/5660 (Санкт-Петербург–Шарджа–Санкт-Петербург) и FV5661/5662 (Екатеринбург–Шарджа–Екатеринбург).

Ранее стало известно об отмене авиаперелета из московского аэропорта Внуково в Дубай. «Россия» подчеркнула, что с 19 марта ОАЭ ужесточат правила въезда на территорию страны для всех иностранных туристов.

Тем временем государственная авиакомпания «Аэрофлот» заявила о приостановке полетов по 37 направлениям.