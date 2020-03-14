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Авиакомпания «Россия» будет выполнять только вывозные рейсы с Кипра

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания «Россия» отменяет с 14 марта рейсы из московского аэропорта Внуково и петербургского Пулково на Кипр и будет выполнять только обратные рейсы для вывоза пассажиров в связи с распространением коронавируса. Об этом в субботу, 14 марта, сообщается на сайте компании.

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Отмечается, что пассажирам отмененных рейсов для решения вопроса возврата средств необходимо обратиться по месту приобретения путевок.

В пятницу, 13 марта, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис сообщил, что островное государство вводит с 15 марта 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан.

Глава государства сообщил также, что обучение государственных и частных школ в стране приостановлено до 10 апреля.

Ранее в этот же день стало известно, что Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, Швейцарией и Норвегией с 16 марта. Исключениями являются регулярные рейсы из Москвы в столицы стран — членов ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта Шереметьево.

В Российском союзе туриндустрии считают, что такое ограничение может привести к массовым банкротствам туристических операторов. Предполагается, что ситуация будет более кризисной, чем в 2014 году.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

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