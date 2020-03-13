Авиакомпания «Россия» анонсировала дату вывозных рейсов из Чехии

Авиакомпания «Россия» начнет с 16 марта выполнение вывозных рейсов из Чехии. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщил ТАСС официальный представитель перевозчика.

«На данный момент авиакомпания будет оперативно корректировать рейсы в Чехию. Рейсы будут использовать для вывоза пассажиров из Чехии с 16 марта», — рассказал собеседник информагентства.

Ранее в этот же день правительство Чехии на фоне распространения эпидемии коронавируса приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.

Кроме того, РЖД отменила поезда Москва — Прага по просьбе Чехии, пишет «Газета.ру». Неиспользованные проездные в отмененные поезда можно вернуть без дополнительных плат и сборов.

12 марта в Чехии ввели режим чрезвычайного положения. Власти страны признали, что из-за коронавируса они сейчас находятся в кризисном положении, и это обязывает их применять соответствующие меры для борьбы с инфекцией.

Из-за коронавируса авиакомпании как российские, так и международные массово корректируют свои полетные программы. В целом Россия ограничит авиасообщение со странами ЕС, а также Швейцарией и Норвегией с 16 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.