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СМИ узнали о планах Трампа объявить режим ЧС в США

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Президент США Дональд Трамп планирует объявить чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает в пятницу, 13 марта, Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, эта мера позволит освободить более $42 млрд из национального фонда помощи в случае стихийных бедствий в США.

В Штатах, по последним данным, от коронавируса умер 41 человек, 31 из них — в Вашингтоне. Всего в стране выявлено 1635 случаев заболевания.

Отмечается, что инфицированные выявлены в 46 штатах и в столичном округе Колумбия. В это число входят 70 человек, прибывших из Уханя (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Ранее, 12 марта, глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться.

11 марта Трамп заявил, что в связи с распространением COVID-19 Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, приостанавливают на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, исключение сделают для граждан Великобритании. Позже в министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что запрет будет распространяться на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире достигло 131,6 тыс. человек, умерли почти 5 тыс. человек.

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