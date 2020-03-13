Трюдо заявил об отсутствии у него коронавируса

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не инфицирован коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу, 13 марта, в ходе обращения к нации из своей резиденции.

«Будьте уверены, что я себя чувствую очень хорошо и что у меня нет коронавируса», — приводит его слова телеканал CBC News.

Кроме того, канадский премьер призвал граждан страны не покидать территорию государства в связи с продолжающимся распространением SARS-CoV-2.

«Мы рекомендуем канадцам не покидать территорию страны без особых на то причин», — сказал Трюдо.

Ранее в этот же день сообщалось, что у жены Трюдо Софии обнаружили коронавирус после возвращения из Лондона. Сам глава правительства ушел на карантин вместе с семьей 12 марта, у него никаких симптомов заболевания нет.

В Канаде подтверждено более 100 случаев коронавируса. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в мире продолжает расти и на утро пятницы, 13 марта, достигло 131 621 человек. При этом погибли 4940 человек, а выздоровели более 68,5 тыс.

Накануне о своем заражении коронавирусом сообщил американский актер Том Хэнкс. Он и его супруга прошли анализы в Австралии и получили положительный результат.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.