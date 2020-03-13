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Малышева рассказала о главном средстве защиты от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Marijan Murat/dpa
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Для того чтобы свести к минимуму риски заражения вирусом SARS-CoV-2, необходимо чаще мыть руки с мылом, заявила врач и телеведущая Елена Малышева.

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«Главное средство защиты — это мытье рук. Лучше с мылом. Это самое главное средство защиты. Вода и мыло в России по-прежнему доступны», — рассказала она телеканалу «360» в пятницу, 13 марта.

Она отметила, что спиртосодержащие гели рекомендуется использовать, если нет доступа к воде и мылу. При этом, по мнению телеведущей, в стране трудно найти места, где не было бы доступа к воде и мылу, поэтому отсутствие спиртосодержащего геля не является причиной несоблюдения правил гигиены.

В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила эффективность алкоголя в борьбе с коронавирусом. Так, представитель организации Тарик Язаревич рассказал, что употребление спиртных напитков не сможет предотвратить заражение.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 139 тыс. человек в 123 странах, умерли более 5 тыс. пациентов. 11 марта ВОЗ официально объявила о том, что вспышка нового коронавируса переросла в пандемию.

Самая сложная эпидемиологическая обстановка сейчас в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

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