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В Венесуэле зарегистрированы первые два случая заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Венесуэла присоединилась к списку стран, в которых была выявлена коронавирусная инфекция. По данным вице-президента страны Делси Родригес, в стране подтверждены первые два случая заражения. Об этом сообщает издание La Prensa Lara в пятницу, 13 марта.

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Оба пациента являются гражданами страны и проживают в штате Миранда. На данный момент они находятся на карантине.

По данным агентства Reuters, 41-летний пациент прибыл из путешествия по США, а второй — по Испании.

Накануне власти Венесуэлы отменили все авиарейсы из Колумбии и европейских стран в целях предотвращения распространения коронавируса.

Эпидемия пневмонии COVID-19, возбудителем которой является коронавирус SARS-CoV-2, началась в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. Вирус быстро распространился на другие страны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. В ближайшее время организация ожидает роста числа смертей в затронутых вирусом странах.

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