Сын президента Бразилии опроверг данные о коронавирусе у отца

Сын президента Бразилии Жаира Болсонару Эдуардо опроверг сообщения СМИ о наличии коронавируса у его отца. Об этом в пятницу, 13 марта, он сообщил в Twitter.

«Слишком много лжи и мало информации. Тест на коронавирус, проведенный <...> в США, еще не завершен», — говорится в публикации.

Ранее в этот же день бразильские СМИ сообщили, что результаты анализа на коронавирусную инфекцию у Болсонару оказались положительными.

До этого СМИ сообщали о положительном тесте на коронавирус у главы секретариата по коммуникациям при администрации президента Фабио Вайнгартена. Он сопровождал бразильского лидера во время его визита в США. После этого Болсонару сам сдал анализ на инфекцию.

По данным международной базы статистики Worldometers на 13 марта, в Бразилии зарегистрированы 85 случаев заболевания коронавирусом.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.