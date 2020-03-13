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Тест на COVID-19 у президента Бразилии оказался отрицательным

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Фото: ТАСС/Zuma
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Результаты анализа на коронавирусную инфекцию президента Бразилии Жаира Болсонару оказались отрицательными. Об этом бразильский лидер написал в Facebook в среду, 15 марта.

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«Результаты теста на COVID-19 президента Бразилии Жаира Болсонару отрицательные», — сказано в сообщении.

Ранее в этот же день бразильские СМИ сообщили, что результаты анализа на коронавирусную инфекцию у Болсонару оказались положительными.

В ответ его сын Эдуардо опубликовал сообщение в Twitter, в котором назвал ложной информацию о наличии коронавируса у главы государства. Он подчеркнул, что результаты анализа еще не готовы.

На фоне сообщений о заболевании Болсонару президент США Дональд Трамп решил провести экстренное совещание по ситуации с коронавирусной инфекцией, так как встречался с главой Бразилии лично, передает Fox News.

По данным международной базы статистики Worldometers на 13 марта, в Бразилии зарегистрированы 85 случаев заболевания коронавирусом.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По последним данным, число зараженных в мире превысило 131 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.

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