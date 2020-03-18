Росавиация снизила аэронавигационные сборы для авиакомпаний до октября

Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний снижена в два раза до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации 18 марта.

«С 17 марта устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,5 ставки сбора за аэронавигационное обслуживание на маршрутах обслуживания воздушного движения и в районах аэродромов для российских пользователей воздушного пространства Российской Федерации, осуществляющих внутренние полеты, на срок до 1 октября», — говорится в сообщении.

Также для маршрутов внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО) устанавливается понижающий коэффициент в размере 0,01 ставки. Отмечается, что принятые меры позволят снизить себестоимость перевозки. По предварительной оценке, авиапассажиры смогут сэкономить 4,7 млрд рублей. Кроме того, Росавиация поручила предусмотреть оптимизацию текущих расходов на 2020 год за исключением социальных затрат и инвестиций.

Ранее в среду подсчитали расходы бюджета на поддержку авиаотрасли и туризма. Как рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству, отсрочка выплаты налогов до конца года для авиаперевозчиков и туристических компаний за I квартал может обойтись бюджету примерно в 50 млрд рублей.

Отмечается, что именно эти сферы пострадали от коронавируса сильнее всего. Перечень налогов, которые авиаперевозчикам и туркомпаниям позволят временно не перечислять, еще обсуждается.