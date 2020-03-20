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Pegas Touristik отменит зарубежные туры из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Туроператор Pegas Touristik аннулирует все туры за рубеж с 23 марта по 20 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.

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Решение принято из-за ситуации по коронавирусу и по рекомендации Ростуризма, говорится в сообщении. При этом все вывозные рейсы будут осуществлены в плановом режиме.

Ранее 20 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что турецкие отели, несмотря на опасность коронавируса, не готовы отказываться от шведского стола. Реформирование системы обслуживания потребует дополнительных расходов. При этом в стране наблюдаются резкое снижение количества туристов, общей инфляции и рост курса доллара.

19 марта Ростуризм рекомендовал воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановке. Организованным туристам в ведомстве посоветовали перенести срок совершения путешествия на более поздний.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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