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Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

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Фото: Global Look Press/picture alliance/Frank May
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Роскомнадзор (РКН) на основании постановлений Генеральной прокуратуры РФ потребовал у нескольких СМИ и социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить ложную информацию о коронавирусе. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили «Известиям» в РКН.

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«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

В рамках своих полномочий Роскомнадзор собирается принять к учредителям данных средств массовой информации и редакций меры административного воздействия.

Кроме того, РКН потребовал у администрации социальных сетей YouTube, «ВКонтакте» и Instagram удалить недостоверную информацию о коронавирусе, которая создает угрозу общественной безопасности.

Накануне, 19 марта, в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. Информация появляется в различных регионах и распространяется, как правило, через социальные сети и месседжеры.

Вместе с тем уже несколько россиянок привлекли к административной ответственности за распространение фейковых новостей: один эпизод произошел в Амурской области, другой — в Республике Татарстан.

18 марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия чиновников в борьбе с эпидемией.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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