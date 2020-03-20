Первую заболевшую COVID-19 калининградку выписали из больницы

Жительница Калининградской области, у которой был выявлен первый случай заражения коронавирусом в регионе, была выписана из больницы. Результаты анализов на инфекцию отрицательные.

Отмечается, что 40-летняя женщина была помещена в инфекционную больницу 7 марта после возвращения из Милана.

«Получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Выписана после обязательного двухнедельного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания, после того как был получен обязательный в таких случаях двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19», — сказано в сообщении на сайте правительства региона.

На сегодняшний день в Калининградской области подтверждены пять случаев заболевания.

«На 20 марта обследовано нарастающим итогом на COVID-19 1418 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 711 жителей, в том числе 12 — в специальном учреждении», — говорится в сообщении.

8 марта глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков рассказал, что заболевание у женщины проходит в легкой форме. Также медики проверили состояние родственников и друзей, с которыми контактировала женщина, — результаты анализов отрицательные.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.