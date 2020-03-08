Власти рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 калининградки

Жительница Калининградской области, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция после возвращения из Италии, помещена в карантинный бокс в лечебном учреждении. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Отмечается, что заболевание проходит в легкой форме. Также медики проверили состояние родственников и друзей, с которыми контактировала женщина.

«В ее случае заболевание проходит в крайне легкой форме, практически бессимптомно, состояние хорошее. Она помещена в карантин, в бокс в одном из лечебных учреждений Калининградской области. Круг знакомых — семья и близкие друзья, с которыми она контактировала, — уже выявлен, семья проверена — у них заражения нет», — сообщил он порталу «Новый Калининград» в воскресенье, 8 марта.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Помимо жительницы Калининградской области инфицированные находятся в Московской и Белгородской областях.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло с 14 до 17. Ранее вирус диагностировали у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 11 россиян.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.