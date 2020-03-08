Прямой эфир
Сюжет:

Власти рассказали о состоянии заболевшей COVID-19 калининградки

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жительница Калининградской области, у которой подтвердилась коронавирусная инфекция после возвращения из Италии, помещена в карантинный бокс в лечебном учреждении. Об этом рассказал глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Двери закрываются: как Москва борется с коронавирусом
Карантин на дому, анализы не для всех и экспресс-больницы

Отмечается, что заболевание проходит в легкой форме. Также медики проверили состояние родственников и друзей, с которыми контактировала женщина.

«В ее случае заболевание проходит в крайне легкой форме, практически бессимптомно, состояние хорошее. Она помещена в карантин, в бокс в одном из лечебных учреждений Калининградской области. Круг знакомых — семья и близкие друзья, с которыми она контактировала, — уже выявлен, семья проверена — у них заражения нет», — сообщил он порталу «Новый Калининград» в воскресенье, 8 марта.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Помимо жительницы Калининградской области инфицированные находятся в Московской и Белгородской областях.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло с 14 до 17. Ранее вирус диагностировали у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 11 россиян.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Победа» с 11 марта закроет рейсы в Италию до конца месяца
Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020