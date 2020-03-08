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Голикова назвала панику вокруг коронавируса раздутой

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Паника вокруг распространения нового коронавируса раздута, потому что российские власти принимают такие же меры, которые были бы приняты при угрозе в стране распространения гриппа. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 8 марта.

«Нас некоторые критиковали за то, что мы приняли жесткие меры. Тем не менее мы не допустили распространения, все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а была бы эпидемия гриппа, например, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году», — цитирует Голикову ТАСС.

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В России новые случаи заражения были подтверждены накануне, 7 марта. Все четверо инфицированных посещали Италию в последние две недели. Трое из них находятся в Липецке, при этом у двоих болезнь протекает без выраженных симптомов, еще один — в Санкт-Петербурге. Все они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

К настоящему моменту всего в России зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два случая — у граждан КНР, 11 — у граждан России, 1 — у гражданина Италии.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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