Прямой эфир
Сюжет:

Автомобили с громкоговорителями призвали киевлян не выходить на улицы

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве курсируют автомобили с громкоговорителями для информирования граждан о необходимости соблюдать карантин. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 20 марта.

Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры
Почему в Киеве случился транспортный коллапс

«Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такие автомобили курсируют во всех городах страны. Спасатели напоминают украинцам, что не рекомендуется без крайней необходимости покидать места проживания.

«Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!» — подчеркнули в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Киеве решили закрыть все мусоропроводы в жилых домах из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, на Украине зафиксировано 26 случаев заболевания. Во всем мире заразились более 246 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине заявили о риске гибели страны
Украине предрекли дефолт из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020