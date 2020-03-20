Автомобили с громкоговорителями призвали киевлян не выходить на улицы

В Киеве курсируют автомобили с громкоговорителями для информирования граждан о необходимости соблюдать карантин. Об этом сообщается на сайте госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в пятницу, 20 марта.

«Для информирования граждан о необходимости соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, в столице организовано курсирование автомобилей оперативно-спасательной службы, оборудованных громкоговорящими устройствами», — сказано в сообщении.

Отмечается, что такие автомобили курсируют во всех городах страны. Спасатели напоминают украинцам, что не рекомендуется без крайней необходимости покидать места проживания.

«Дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции!» — подчеркнули в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Киеве решили закрыть все мусоропроводы в жилых домах из-за карантина в связи с коронавирусной инфекцией.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, на Украине зафиксировано 26 случаев заболевания. Во всем мире заразились более 246 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.