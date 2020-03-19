Чихать на вирус: где и как работают карантинные меры

На Украине решили бороться с коронавирусом: в стране закрыли метро, ограничили передвижение общественного транспорта. Но принятые меры привели к столпотворению в автобусах и маршрутках, областные центры встали в пробках. Украина не первая страна, которая ввела карантин в отдельно взятом городе, но первая в Европе, закрывшая метрополитен. К чему это привело, разбирались «Известия».

Что произошло

Правительство Украины пошло на радикальные меры по борьбе с коронавирусом. В стране закрыли торговые центры, рестораны, рынки, кинотеатры и другие места массового скопления граждан. Учреждения питания перевели в режим доставки.

Ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре (Днепропетровске) закрыли метро. Наземный транспорт продолжает работать, но есть нюансы. В маршрутке единовременно может ехать не более 10 человек, в автобусе, трамвае или троллейбусе — не более 20 человек. Для проезда пассажиры обязаны надеть маску.

Чихать на вирус Пассажиры на автобусной остановке после закрытия метро в Киеве Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Запрещены пригородные, междугородние и межобластные маршруты.

Отдельный пункт — ограничение железнодорожного сообщения. Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») приостановила из-за карантина пригородные, международные и внутренние пассажироперевозки. Отмечается, что отдельные внутренние рейсы будут осуществляться только после согласования с Мининфраструктуры и Минздравом. Отдельные международные рейсы —по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбой.

Приостановлено внутреннее и внешнее авиасобщение. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, граждане Украины могут вернуться в страну только автотранспортом или по морю.

Ситуация в Киеве

Работать удаленно могут не все, поэтому решение правительства привело к транспортному коллапсу в Киеве. Пассажиры штурмом берут автобусы, троллейбусы и трамваи, ограничение на количество пассажиров игнорируется. На остановках люди толпятся в очередях.

Чихать на вирус Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Многие по-прежнему без масок. Пассажиры объясняют, что найти их в аптеках тяжело, стоят они дорого. Раньше маска стоила 2–3 гривны, сейчас — 24 гривны. При этом в аптеках их продают только упаковками по 50 штук. Стоимость комплекта — 1,2 тыс. гривен ($47). Горожане также говорят о нехватке дезинфекторов.

Об ухудшении ситуации сообщили также те, кто решил поехать на такси. Из-за повышенного спроса поездки подорожали на 20-30%. Степень загруженности дорог украинской столицы увеличилась в несколько раз.

В соцсетях киевляне делятся фотографиями и видео переполненного транспорта. «Конечно, закрытие метро было глупостью, город из-за этого страдает. Никто не подумал о том, как люди будут добираться на работу, в первую очередь перемещаться между берегами Днепра. Поездка на метро раньше отнимала 10-15 минут, теперь люди часами еду в душных автобусах. Вряд ли эпидемиологическая ситуация от этого улучшится », — говорит одна из пользовательниц.

Ситуация в других городах

В других крупных городах Украины похожая ситуация. В Харькове порядок на остановках должны обеспечивать полицейские, но сотрудников не хватает. Если же они все-таки пытаются ограничить число пассажиров, то возникают потасовки.

Чихать на вирус Рабочий распыляет дезинфицирующее средство для предотвращения распространения коронавирусной инфекции во Львове Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Днепре возникли трудности у областной клинической больницы имени Мечникова. Главврач медучреждения Александр Толубаев пожаловался в соцсети, что сотрудники из пригородных сел не могут добраться до работы. По данным волонтеров, пациенты вынуждены скидываться медсестрам на такси.

Критическая ситуация в Одесской области. Главврач городской больницы Ильичевска (Черноморска) Елена Кузарь сообщила, что из 938 сотрудников медучреждения 250 являются иногородними. Из-за карантина они не могут попасть на работу. «Если у кого–то есть возможность, пожалуйста, помогите, подвезите на работу, отвезите с работы. На сегодня решить проблему иным способом, кроме как обратиться к гражданам, я не могу», — попросила Кузарь.

Карантин в других странах

Жесткий карантин ввели и в других странах. В Казахстане с 19 марта чрезвычайные меры начали действовать в городах Нур-Султан и Алма-Ата. Ограничено передвижение людей и общественного транспорта, в том числе въезд и выезд за пределы этих городов, приостановлена работа ресторанов, кафе, рынков, торговых центров, за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек.

Оба города разделены на сектора, «оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения». Власти сами определяют «ежесуточную потребность населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости».

Чихать на вирус Контрольно-пропускной пункт на окраине Алма-Аты Фото: REUTERS/Pavel Mikheyev

«Задача — прервать цепочку распространения инфекции путем ввода жесткого контроля внешнего периметра города и строгого режима карантина внутри города»,— сказал мэр Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев в своем обращении к жителям. По его словам, вокруг города установлены 27 блокпостов с полицией, нацгвардейцами и военными.

Особая зона в Алма-Ате — жилой комплекс «Сункар», где у одного из жильцов обнаружили коронавирус. Здесь власти запретили жителям выходить из дома, принимать гостей, спускаться в подземный паркинг. Для жителей комплекса работает один продуктовый магазин.

Меры предосторожности принимают и в Великобритании. Утром 19 марта в Лондоне закрылось 40 станций метро. Отменены ночные поезда, сокращены дополнительные автобусные маршруты.

Карантин в Китае

Самые строгие меры предприняли в Китае, который стал очагом распространения вируса. Здесь не только перекрыли дороги, аэропорты, отменили поезда. Здесь жителям страны вначале эпидемии запретили выходить за пределы своих кварталов. Для контроля за выполнением запрета использовали данные систем геолокации, которые установлены на всех автомобилях. При входе во все общественные места — супермаркеты, рынки, вокзалы — сканировали сумки и проверяли удостоверения личности.

Чихать на вирус Медицинский работник в реабилитационном центре, расположенном в Уханьском профессионально-техническом колледже Фото: Global Look Press/Cheng Min/Xinhua

Дальнейшее распространение инфекции вынудило принимать еще более серьезные меры. Граждан обязали каждый день измерять температуру и отправлять данные на специальный сайт.

Жителям ряда провинций запретили покидать квартиры. Двери квартир опечатали и под страхом увольнения и других наказаний запретили открывать. Еду можно было заказывать в интернете, заказы приносили работники коммунальных служб и волонтеры. Мусор также забирали волонтеры.