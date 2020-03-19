Появилось видео с очередями из-за закрытия метро в Киеве

Очевидцы сняли видео с массовыми очередями на остановках в Киеве, которые начались после решения правительства Украины ограничить работу общественного транспорта в городе. Видеозапись опубликована одним из пользователей соцсети Facebook.

Накануне, 18 марта, в украинской столице перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам, в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках.

Несмотря на строгие нововведения, пользователи соцсетей публикуют фото и видео забитых маршруток, в которых едут пассажиры без средств защиты. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», нарушение правил карантина на Украине карается штрафом от 17 тыс. до 34 тыс. гривен (от 45 тыс. до 90 тыс. рублей). Кроме этого, нарушителям может грозить арест сроком от 6 месяцев до 3 лет.

По данным Worldometer на 13:30 мск 19 марта, в мире заболело 221 568 человек, вылечились 85 785 пациентов, умерли 8999 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. На Украине зарегистрировано 16 случаев заражения.