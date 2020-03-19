Китайские ученые рассказали о бессимптомной передаче коронавируса

Значительный процент случаев передачи коронавируса происходит еще до появления у носителей первых симптомов. По данным ученых из Медицинского университета Гуаньчжоу (Китай), на такой способ приходится около 44% всех заражений.

Наблюдения за 94 пациентами с диагностированным коронавирусом показывают, что количество вирусных частиц достигает максимума в момент появления первых симптомов или до этого. Соответственно, значительное число передач происходит еще до того, как люди почувствуют себя больными, передает ТАСС. Пик случается за 1-2 дня до появления признаков болезни.

В связи с этим открытием критерии отслеживания контактов зараженных нужно пересмотреть и расширить, считают авторы исследования. По их мнению, это особенно важно учитывать в странах, где вирус еще не получил сильного распространения.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.