В Одессе начались протесты против транспортных ограничений

Жители Одессы перекрыли трамвайные пути в одном из районов города. Люди в четверг, 19 марта, выступают против ограничений по количеству пассажиров транспорта, введенных властями в связи с карантином из-за коронавируса.

«Пассажиры требуют, чтобы в вагоны пускали по 20 пассажиров, а не по 10, как предусмотрено новыми временными правилами», — передает издание «Кекс».

По его данным, в других районах города горожане также блокируют трамвайные пути. Люди также недовольны действиями контролеров, которые постоянно пересчитывают пассажиров и проверяют их на наличие масок.

Как отмечает ТАСС, на Украине введены ограничения по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутках, трамваях, автобусах и троллейбусах одновременно могут находиться не более 10 пассажиров.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщения и закрыть метрополитен в стране. Также он призвал правительство запретить работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и других развлекательных общественных пространств на время карантина.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 6:30 мск 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.