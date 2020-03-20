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В МВД опровергли данные о приостановке приема граждан из-за COVID-2019

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Министерстве внутренних дел России назвали фейком информацию о приостановке приема граждан в отделениях полиции из-за коронавируса. Соответствующее сообщение появилось в пятницу, 20 марта, на сайте ведомства.

Правоохранительные органы отмечают, что сейчас в социальных сетях и мессенджерах распространяется скан приказа МВД о приостановлении приема граждан.

«МВД России сообщает, что опубликованный документ носит фейковый характер, а его содержание не соответствует действительности. Достоверная информация о мерах, принимаемых министерством в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, размещается только на официальных ресурсах ведомства», — говорится в заявлении.

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Накануне, 19 марта, в МВД заявили о росте числа фейковых новостей о коронавирусе. В ведомстве предупредили, что за недостоверное распространение информации грозит административная ответственность.

В частности, жительница Амурской области пойдет под суд за распространение фейковых сообщений о заболевших коронавирусом. Женщине грозит штраф от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

18 марта президент России Владимир Путин призвал сограждан не верить фейкам о коронавирусе. Он отметил, что некоторые злоумышленники осознанно распространяют данную информацию, чтобы дискредитировать действия властей.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

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