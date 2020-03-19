Коронный номер: второй медцентр для заболевших COVID-2019 построят к 4 апреля

Строительство инфекционного центра в Новой Москве планируется завершить в рекордные сроки — к 4 апреля, сообщил «Известиям» источник в стройкомплексе столицы. Для возведения больницы экстренно консолидируются силы отрасли, в том числе частных компаний — на площадке уже находятся более 2 тыс. строителей. Для работы в новой больнице власти планируют привлечь дополнительные силы медперсонала. Всего на создание комплекса могут потратить до 50 млрд рублей, значительная часть этой суммы пойдет на дорогостоящее оборудование.

Изо всех сил

Инфекционный центр для профилактики распространения коронавируса возведут в поселении Вороновское около деревни Голохвастово. Стационар рассчитан на 500 мест, его площадь — 70 тыс. кв. м, говорится в официальном сообщении заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

больница Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Стройку планируется закончить уже к 4 апреля, сообщил «Известиям» источник в стройкомплексе Москвы. Возможность возведения медцентра в столь короткие сроки подтвердил еще один собеседник «Известий» на строительном рынке. По оценкам источников, бюджет проекта может составить около 40–50 млрд рублей. Такая высокая стоимость может объясняться в том числе дорогостоящим оборудованием. Из 500 койко-мест 250 предназначены для реанимации.

17 марта мэр города Сергей Собянин заявил, что больница будет построена в течение месяца.

— Строительный комплекс Москвы делает всё возможное для оперативной и качественной реализации проекта: процессы на площадке ведутся параллельно и в круглосуточном режиме. На данный момент активно возводятся лечебные корпуса, — сказали «Известиям» в пресс-службе столичного стройкомплекса.

больница Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

По данным источника в московской строительной компании, для возведения лечебного блока задействованы примерно 3 тыс. рабочих подрядных и генподрядных компаний. По словам собеседника «Известий», «у всех снимают генподрядчиков с проектов и направляют на строительство». Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что силы отрасли (в том числе коммерческих площадок) со среды экстренно консолидируются для возведения медцентра.

В пресс-службе столичного стройкомплекса подтвердили, что в работах уже сейчас задействованы более 2 тыс. человек, а предполагается привлечь еще больше.

— Мы стараемся подключать ресурсы максимально и привлекаем дополнительных специалистов. В пик строительства на площадке будет порядка 6 тыс. человек. Генеральным подрядчиком по строительству инфекционного центра выбран городской холдинг «Мосинжпроект». На площадке работают представители крупных московских компаний — ДСК-1, ПИК, «Крост», МИСК, сотрудники сетевых организаций, — сообщили в пресс-службе.

больница Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Также в проекте участвуют метростроевцы, специалисты компаний ИБТ и «МИП-Строй 1».

Новый центр станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы №1, сообщал ранее Сергей Собянин. Он особо подчеркивал, что стационар «никакой опасности для местных жителей представлять не будет». Андрей Бочкарев, в свою очередь, отмечал, что медцентр — это капитальное строение, которое прослужит несколько десятков лет.

По мнению директора департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Романа Родионцева, в дальнейшем, после окончания пандемии, новая больница может послужить стимулом для развития окружающей территории.

— Здесь появится новая социальная инфраструктура. Квартиры в жилых комплексах недалеко от медцентра будут пользоваться спросом прежде всего со стороны сотрудников этого учреждения. Для остальных покупателей оно может стать как положительным, так и сдерживающим фактором, всё будет зависеть от профиля медучреждения в будущем, — считает эксперт.

больница Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Строительство инфекционного центра в Новой Москве сравнивают с похожим проектом в китайском Ухане, где впервые был выявлен новый коронавирус. Больницу для лечения инфицированных там построили за 10 дней. Впрочем, ее площадь меньше, чем у российского проекта — 34 тыс. кв. м, а возводилась она из временных конструкций.

Медицинская мобилизация

К работе в новом инфекционном центре будут привлечены дополнительные силы медперсонала. Врачи уже сегодня максимально мобилизованы на борьбу с новым коронавирусом. По данным источников «Известий», знакомых с ситуацией, департамент здравоохранения столицы направил письмо с просьбой о помощи ректору Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова Минздрава РФ Олегу Якушевичу. Ординаторам вуза предложили участвовать в совместном проекте по « организации наблюдения и лечения на дому пациентов с ОРВИ и находящихся в условиях временной изоляции » .

больница Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Также источники «Известий» сообщили, что в среду замминистра здравоохранения РФ Павел Пугачёв поручил руководителям всех медучреждений не позднее 20 марта внести или актуализировать информацию о себе в федеральном реестре таких организаций. Кроме того, нужно зарегистрировать всех работников в едином регистре медперсонала и единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемией вспышку COVID-19, начавшуюся в конце прошлого года в Китае. По данным на 19 марта, в мире подтверждено более 229 тыс. зараженных, из которых более 84,5 тыс. уже выздоровели, более 9 тыс. — умерли. В России — 199 инфицированных, проведено более 133 тыс. тестов.