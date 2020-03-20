Грузия прекратит авиасообщение со всеми странами с 21 марта

Грузия прекратит регулярное авиасообщение со всеми странами с 21 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани на брифинге в пятницу, 20 марта.

Он отметил, что данное решение было принято на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом.

«Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин», — цитирует его слова «Интерфакс».

Чиковани рассказал, что на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи контрольно-пропускных пунктов будут оборудованы карантинные зоны.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в Грузии зафиксировано 43 случая заболевания.

16 марта власти Грузии приняли решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за коронавируса. За день до этого было решено закрыть границы с Россией.

14 марта был введен запрет на пересечение третьими лицами границ Грузии с Арменией и Азербайджаном.