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Грузия прекратит авиасообщение со всеми странами с 21 марта

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Фото: Global Look Press
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Грузия прекратит регулярное авиасообщение со всеми странами с 21 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани на брифинге в пятницу, 20 марта.

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Он отметил, что данное решение было принято на заседании Координационного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом.

«Было принято также решение о том, что все граждане Грузии, прибывающие из других стран, обязаны пройти двухнедельный карантин», — цитирует его слова «Интерфакс».

Чиковани рассказал, что на границах с Турцией, Азербайджаном и Россией вблизи контрольно-пропускных пунктов будут оборудованы карантинные зоны.

По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, в Грузии зафиксировано 43 случая заболевания.

16 марта власти Грузии приняли решение запретить въезд в страну для всех иностранных граждан из-за коронавируса. За день до этого было решено закрыть границы с Россией.

14 марта был введен запрет на пересечение третьими лицами границ Грузии с Арменией и Азербайджаном.

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