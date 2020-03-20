Турецкие отели не откажутся от шведского стола из-за коронавируса

Отели в Турции не готовы временно отказаться от шведского стола из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) в пятницу, 20 марта.

Это связано с тем, что реформатирование системы обслуживания потребует от отельеров дополнительных расходов, в то время как в стране наблюдаются резкое снижение количества туристов, общей инфляции и рост курса доллара.

Как сообщает АТОР, в связи с угрозой распространения коронавируса Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) выпустила рекомендацию с призывом временно отказаться от формата шведского стола.

Взамен отельерам предложили обслуживать гостей по меню: с выбором из нескольких вариантов комплексного завтрака, обеда или ужина или в формате, близком к «аля-карт». По мнению TÜROB, данная мера повысит гигиену питания в ресторанах гостиниц.

Собеседники АТОР отмечают, что данное предложение достаточно рационально.

«Салаты и закуски не обветриваются, горячие блюда не остывают, у буфета не создаются очереди. В конце концов, подобная подача блюд — это и более качественный сервис. Данная практика уже есть в luxury-отелях анталийского побережья», — поделились эксперты.

Однако для того чтобы соблюдать рекомендации, гостиницам требуется больше персонала. А в условиях, когда необходимо продержаться до окончания кризиса и минимизировать расходы, подобные эксперименты могут обойтись отельерам очень дорого.

18 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перенес введение в действие налога на проживание в отелях из-за коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тысяч человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.