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Госдеп рекомендовал американцам отказаться от путешествий

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Фото: Global Look Press/Zuma/Bayne Stanley
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Государственный департамент США призвал американских граждан воздержаться от поездок за рубеж на фоне развития эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте бюро по консульским вопросам в четверг, 19 марта.

«Если вы решитесь на международную поездку, ваши планы могут быть очень серьезно нарушены, и вам, возможно, придется остаться вне Соединенных Штатов на неограниченное время», — предупреждает Госдеп.

Кроме того, находящимся за границей гражданам США предписывается незамедлительно вернуться на родину во избежание задержки пребывания на неопределенный срок в зарубежных регионах, где наблюдается нестабильная эпидемиологическая обстановка.

Всем путешественникам из США предлагается зарегистрироваться на специальном ресурсе, позволяющем отследить их местонахождение в случае чрезвычайной ситуации. Для тех, кто решился самостоятельно покинуть страну, американские власти предлагают самостоятельно распланировать свою поездку, не опираясь на помощь правительства Соединенных Штатов.

В ночь на 21 марта США и Канада закроют границы с целью предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

17 марта американские власти приняли меры по дополнительному контролю на приграничной зоне с Мексикой на фоне пандемии COVID-19.

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