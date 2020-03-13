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СМИ сообщили о вызове в Госдеп посла КНР из-за гипотезы о коронавирусе

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
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Госдепартамент США вызвал посла Китая в Вашингтоне Цуй Тянькая из-за сообщения дипломата КНР о том, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 завезли в Ухань американские военные. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в пятницу, 13 марта.

По словам собеседника телеканала, это произошло из-за «вопиющей масштабной кампании по дезинформации».

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Накануне пресс-секретарь китайского МИДа Чжао Лицзянь написал на своей странице в Twitter, что коронавирус в Китай могли занести военные США, и предложил американской стороне объясниться. Таким образом чиновник прокомментировал заявление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, согласно которому в США выявили несколько случаев, когда у людей, которые якобы скончались от гриппа, после смерти нашли пневмонию COVID-19, которую вызывает коронавирус.

Кроме того, Лицзянь призвал опубликовать данные, имеющиеся в распоряжении американских властей. В США, по его словам, за сезон гриппом переболели 34 млн человек и 20 тыс. умерли.

В тот же день глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пандемия должна закончиться в июне, если страны с тяжелой ситуацией по этому заболеванию примут необходимые меры.

По данным международной базы статистики Worldometers на 13 марта, в США зафиксировали 1992 случая коронавируса, от которого умер 41 человек, а вылечился 31.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на источники сообщали, что зараженных обнаружили в 46 штатах и столичном округе Колумбия. В их числе 70 человек, прибывших из китайского города Ухань (три случая) и с круизных лайнеров Diamond Princess (46 случаев) и Grand Princess (21 случай).

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп собирается объявить чрезвычайное положение в стране из-за распространения этой инфекции.

Эпидемия SARS-CoV-2 началась в конце декабря в Ухане. Согласно последним данным, число зараженных в мире возросло до 131,6 тыс. человек, погибли 5 тыс. человек.

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