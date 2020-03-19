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Закрытие границы между США и Канадой вступит в силу в ночь на 21 марта

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Фото: REUTERS/Jesse Winter
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Частичное закрытие границы между США и Канадой с целью предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2 вступит в силу в ночь на 21 марта. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает CTV News со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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«Мы по-прежнему работаем с американской стороной, чтобы прояснить все детали, но ожидается, что меры, скорее всего, вступят в силу в ночь на субботу», — заявил Трюдо в ходе выступления перед журналистами.

Ранее 18 марта стало известно, что Соединенные Штаты и Канада закроют границу между государствами по взаимной договоренности для сдерживания распространения инфекции.

В этот же день США приостановили выдачу виз в большинстве стран из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

По данным Worldometers на 19 марта, в США зарегистрировано 6524 случая заражения коронавирусом, 116 человек скончались, 106 пациентов выписаны из больниц. В Канаде же зафиксированы 598 человек, больных COVID-2019, умерли 8 человек, выздоровели 12.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 начала распространяться в китайском городе Ухане в декабре 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 19 марта, в 176 странах мира заразились 225 252 человека. В России подтверждено 199 случаев инфицирования.

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