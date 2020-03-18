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США решили возвращать мигрантов в Мексику без процедуры задержания

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Фото: Global Look Press/Zuma/Joel Angel Juarez
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Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции американские власти решили возвращать незаконно пересекающих границу мексиканских мигрантов обратно без процедуры задержания. Об этом 17 марта со ссылкой на администрацию президента США Дональда Трампа рассказывает The New York Times.

Предполагается, что нововведение поможет избежать заражения коронавирусом в приграничных тюрьмах и среди сотрудников патрульных служб. Источники издательства также уверены в том, что в ближайшее время аналогичные меры по предотвращению распространения пандемии будут предприняты и в отношении жителей Канады.

Отмечается, что официальные заявления о пограничном контроле американский президент сделает в ближайшее время.

Вспышка SARS-CoV-2, вызывающая заболевание COVID-19, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 4:30 мск 18 марта, во всем мире заразились 198 349 человек, умерли 7980, а излечились 82 763 пациента. В США на данный момент насчитывается 6470 случакв инфицирования вирусом нового типа, 110 человек скончались, а 106 были выписаны из больниц.

Ранее Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности своей страны к распространению коронавируса в мире.

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