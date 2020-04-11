По пропускам: какие ограничения ждут столицу

О том, что в столице в ближайшее время будет введен пропускной режим, в мэрии сообщили вечером в субботу, 11 апреля. Действовать он начнет уже со следующей недели, начать оформлять пропуска можно будет с понедельника. Подробнее о вводящихся ограничениях и о том, кого они затронут — в материале «Известий».

Пропускной режим

Для передвижения по городу на личном и общественном транспорте с понедельника, 13 апреля в Москве потребуются специальные пропуска. Об этом в мэрии столицы сообщили вечером в субботу, 11 апреля.

О готовности ввести такой режим столичные власти сообщали и до этого, однако тогда это решение было отложено. Обязательным наличие пропуска станет с середины недели.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска для поездок станет обязательным», — говорится на сайте столичной мэрии.

Самые долгосрочные из пропусков, о которых сообщается на сайте, рассчитаны на срок до 30 апреля.

Кому потребуются пропуска

В первую очередь, пропуска нужны будут для поездок на работу тем, кто не может работать удаленно. То же самое относится к курьерам, которые занимаются доставкой еды или товаров.

При этом требование распространяется исключительно на тех, кто передвигается на транспорте — не важно, личном или общественном. Тем, кто передвигается по городу пешком, оформлять пропуска пока не надо.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В системе предусмотрены и две другие категории. Во-первых, пропуска для поездок в медицинские учреждения. В этом случае пропуск выдается для посещения конкретного медучреждения, при этом количество пропусков в неделю не ограничивается. Во-вторых — разовые пропуска, которые могут потребоваться для других поездок, не противоречащих правилам введенного в столице режима повышенной готовности.

Это, например, поездки в магазин или на дачу. Получить такой пропуск можно будет два раза в неделю. Действовать он будет один день — также как и пропуск, выданный для посещения медучреждения.

У меня есть собака и я хожу пешком. Что делать?

Пока пропускной режим рассчитан только на передвижения на общественном или личном транспорте. Для передвижения пешком (в рамках действующих ограничений) оформление пропуска не требуется, следует из информации, опубликованной на сайте мэрии.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Также не требуется пропуск для того, чтобы выгулять собаку (делать это разрешено в радиусе 100 м от дома), дойти до ближайшей аптеки или вынести мусор.

Как будет выглядеть пропуск и как его оформить

Сами пропуска будут представлять собой, видимо, довольно длинный код из цифр и букв, в котором первые четыре знака обозначают дату окончания срока его действия, остальные символы должны позволить идентифицировать владельца и цель поездка.

Пропуска будут снабжены QR-кодами — как объясняют в мэрии, для того чтобы ускорить их проверку контролирующими органами. Однако из описания процедуры его получения следует, что при наличии пропуска достаточно будет также просто записать его номер.

Столичные власти подчеркивают, что получить пропуск сможет каждый, при этом в мэрии оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы получить пропуск нужно будет заполнить специальное заявление, в котором указываются личные данные и информация о самой поездке, включая маршрут и данные транспортного средства или номер проездного. Если речь идет о поездке к врачу, нужно будет указать название медучреждение, о поездке на работу — данные работодателя.

Сделать это можно будет, авторизовавшись на сайте mos.ru или через смс на номер 7377.

Контроль на въезде в столицу

Практически одновременно с сообщением о том, что в Москве введен пропускной режим, появилась информация о том, что автомобилистов на въезде в город проверяют наряды Госавтоинспекции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«В настоящее время в круглосуточном режиме сотрудниками полиции проводится патрулирование всех районов столицы. Кроме того, на всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта, уточняют у граждан причину въезда в столицу», — говорится на сайте ГУ МВД.

Связано ли это с введением пропускной системы, неясно.

Какие еще ограничения действуют

За несколько дней до этого сообщалось, что столичные полицейские получили право штрафовать жителей Москвы за нарушение режима самоизоляции. Соглашение об этом между МВД и правительством Москвы 8 апреля утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В мэрии тогда разъяснили, что штрафы будут предусмотрены прежде всего для граждан, которые собираются большими группами.

Кроме того, 9 апреля в городе ввели новые штрафы в отношении нарушителей карантина за поездки на автомобиле. Они начали действовать с 10 апреля и, по словам Собянина, предназначены только для тех, кто нарушает официальный карантин. На всех водителей они не распространяются.

Последние изменения в указ мэра Москвы о действующих в городе ограничениях можно посмотреть по ссылке.

проп Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Информация об ужесточении действующих мер совпала с сообщениями об ухудшении эпидемиологической ситуации в столице.

О том, что нагрузка на медицинские учреждения резко выросла, в пятницу, 10 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастия Ракова, подчеркнув, что медики «работают на пределе».

«Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза (с 2,6 тысячи случаев до 5,5 тысячи). Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — отметила она.

При этом в мэрии подчеркивают, что пик заболеваемости в городе еще не достигнут, в ближайшее время нагрузка будет возрастать.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания, а всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. За это время скончались от инфекции 106 человек, вылечились ― 1045.