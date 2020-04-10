Особый выход: москвичам не запретят посещать гипермаркеты

С понедельника, 13 апреля, в Москве остановятся практически все предприятия , кроме медорганизаций, коммунальных служб, органов власти, банков и транспортных компаний. Для горожан станет недоступен каршеринг, а для того, чтобы покинуть дом, придется получать пропуск. В Мосгордуме утверждают, что заявка «на выход» будет приниматься через СМС или сайт, который запустят в ближайшее время. При этом эксперты из области медицины настаивают, что жесткие меры карантина необходимы: если уровень изоляции останется прежним, число заболевших в столице продолжит резко расти . Представители бизнеса считают, что из-за новых ограничений Москва потеряет миллиарды рублей торговой выручки и оборотов предприятий.

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В пятницу, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения для жителей столицы в связи с ухудшением эпидемической ситуации : за последние сутки прирост заболевших в столице составил 1124 случая, а общее число инфицированных приближается к 8 тыс.

— Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около пятисот человек, то сегодня — уже 1 300 , — заявил он.

С начала следующей недели в городе вводится пропускной режим.

— На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — на передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно, — предупредил Сергей Собянин.

Кроме того, с 13 по 19 апреля остановится работа практически всех предприятий. Исключения составят только жизненно важные для функционирования города службы, медорганизации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта и СМИ и некоторые другие.

— Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня . Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы, — подчеркивается в обращении Сергея Собянина.

Останавливается в Москве и строительство, оно продолжится лишь для медицинской и транспортной инфраструктуры. Приостановлено заключение контрактов, город будет размещать только неотложные тендеры.

Также анонсировано, что на следующей неделе исчезнет возможность использовать каршеринг.

Специалисты отмечают — нововведения обусловлены тем, что после первой недели изоляции ее индекс, рассчитываемый «Яндексом», снизился (чем ближе значение индекса к 5, тем меньше людей на улицах).

— На второй неделе все ходят по улице, ездят в общественном транспорте без масок, не соблюдая социальной дистанции. «Индекс самоизоляции» сейчас составляет всего 2,5–3, — сказал «Известиям» главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-инфекционист Евгений Тимаков. — Из-за этого как минимум через неделю число зараженных возрастет до 50 тыс.

Пик заболеваемости специалист прогнозирует в лучшем случае через три недели.

— Государство старается, делает все возможное, бюджет несет огромные потери, а ответного шага со стороны населения нет, отсутствует должное понимание ситуации . Поэтому и происходит ужесточение мер. Нужен и обязательный масочный режим. Но для начала надо решить вопрос с наличием их в аптеках по прежней цене, — заявил он.

СМС на выход

По словам председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилла Щитова, департамент информационных технологий уже некоторое время назад был готов к введению пропускного режима . Но мэр решил повременить с этим, так как москвичи в первую неделю добросовестно соблюдали режим изоляции.

— В изменениях, которые вносились в КоАП, были определены размеры штрафов за нарушение правил режима повышенной готовности. А эти правила определяются указом мэра, — уточнил он, беседуя с «Известиями».

Сейчас контроль через приложение социального мониторинга и камеры наблюдения с распознаванием лиц ведется только за теми, кто на карантине. Технически система эта уже отлажена и готова к масштабированию, отметил Кирилл Щитов.

По словам депутата, пока выписано около 400 штрафов на москвичей-нарушителей.

Согласно новому указу мэра, подчеркнул депутат, ограничения на передвижение по пропускам распространяется только на тех, кто выезжает в город по работе или по другой необходимости. В остальном правила для выхода из дома остаются без изменений: разрешены походы в магазин, поликлинику, поездки на общественном транспорте или личном внутри своего района, соседнего, в том числе для посещения гипермаркета.

В мэрии решили отказаться от идеи QR-кодов, сообщил «Известиям» член комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Савостьянов. По его информации, в городе будет введена система заявок по СМС или через nedoma.mos.ru (сайт запустится в ближайшие дни). Контролировать перемещающихся будут полиция, Росгвардия и Госавтоинспекция, добавил депутат.

Гендиректор компании «Юристъ», член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина пояснила «Известиям», что в случае подачи ложных сведений или поддельных документов по УК может быть применена уголовная ответственность с ограничением свободы на срок до двух лет, принудительными работами на такой же период, арестом на шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

— Это ограничение относится к правилам карантина в связи с коронавирусом. Сейчас нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК), предусматривает наказание от штрафа до 80 тыс. рублей и до ограничения свободы на срок до года, — объяснила она. — Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2), то за это уже можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Так как на первом этапе устанавливается режим поездок на работу, добавила юрист, то в случае нарушения правил на должностных лиц в условиях режима повышенной готовности будет так же возложен штраф от 30 до 40 тыс. рублей (при повторном — до 50 тыс.), на юрлиц — от 200 до 300 тыс. (при повторном нарушении — до 500 тыс). Автомобилистов будут штрафовать на 5 тыс. рублей.

Экономика потом

Экономика Москвы встает на паузу на неопределенное время, уверены опрошенные «Известиями» эксперты в области бизнеса.

— По примеру Китая можно предположить, что экономическая активность, пассажиропоток и грузоперевозки упадут на 85-90%. Москва потеряет миллиарды рублей торговой выручки и оборотов предприятий, — сказал «Известиям» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Однако, отметил он, сейчас потери экономики менее важны, чем здоровье людей. Ситуация, действительно, серьезная.

Пострадают все отрасли, кроме интернет-магазинов и доставки еды , считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

— Вырастет интернет-трафик, увеличится нагрузка на сотовые сети, в три-пять раз возрастет объем безналичных расчетов между физическими лицами и розницей, — прогнозирует он.

Сектор такси и серого частного извоза снизится на 70% , как в 1998 году, добавил предприниматель.

— Когда отменят режим самоизоляции, нас ждет быстрая перезагрузка на рынке потребительского сектора в Москве. В итоге могут появиться новые владельцы бизнеса (произойдет смена собственности) в сфере услуг и индустрии развлечений, рестораций, мелкой потребительской розницы, — пообещал он.

Больше всего повезло сфере информационных технологий , она окажется среди наименее пострадавших отраслей, заявил директор и партнер компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

— Компании ИТ-сферы могут работать удаленно даже в ситуации строгого карантина, что подтверждает опыт других стран, — сказал он «Известиям». — Но общая ситуация, конечно, скажется на всех.

Введение пропускного режима, по его словам, означает, что передвижение людей, транспорта и работа предприятий снизится практически до нуля. Но и ИТ-бизнес также это ощутит — у него могут упасть обороты.

Такие экстренные меры добавляют нервозности гражданам и предпринимателям — сейчас они просто будут от многого отказываться, так как очень остро встает вопрос экономии и сокращения затрат: и в бизнесе, и в обычной жизни людей, — прогнозирует предприниматель.

Александр Разуваев назвал нововведения «адекватными мерами».

— Главное для людей — продуктовые магазины, аптеки и банковская розница, — подчеркнул он.

По схожему сценарию

Москва далеко не одинока в строгих ограничениях для граждан. Первым регионом, где ввели пропуска (цифровые) для выхода из дома в условиях режима самоизоляции, стал Татарстан — система заработала еще 1 апреля. Жителям республики предлагается зарегистрироваться в системе, отправив номер паспорта в смс-сообщении на телефон 2590.



После регистрации им следует выбрать одну из целей для выхода на улицу. Например, или выезд в загородный дом — цифра 6. Это число перед выходом из дома следует отправить на тот же номер 2590. Отправителю придет ответный код с цифровым паролем-разрешением.



Срок действия пропуска — до шести часов, в день можно получить не более двух разрешений. Для кратковременных походов в магазин, аптеку или выноса мусора пропуск не требуется.

Татарстан также одним из первых начал выписывать штрафы за появление на улице без смс-пропусков — используется новая статья КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Штраф по ней — от 1 тыс. рублей. Тем, кого поймают впервые, выносится лишь предупреждение.



Республика готова оказать помощь во внедрении системы цифровых пропусков и другим регионам, заявили «Известиям» в пресс-службе президента Татарстана . Там отметили, что их опытом заинтересовались коллеги из других субъектов, однако уточнить из каких именно и есть ли среди них власти Москвы, отказались.



— Есть интерес у регионов, они рассматривают наш опыт, чтобы применить у себя. Есть и такие, где порядка 70% людей нарушают режим самоизоляции. Мы, безусловно, готовы помочь, если это будет полезно, поскольку коронавирус — это глобальная проблема, важно скооперироваться и делиться опытом, — заявила пресс-секретарь президента республики Лилия Галимова.

Возможность введения пропускной системы допускают и в Калининградской области . Там накануне скончался первый больной с коронавирусом. По данным на 10 апреля, в регионе зафиксировано 62 заболевших, 12 человек выздоровели.



— Отрицать, что мы можем последовать примеру, я бы не стал. Все зависит от развития эпидемиологической ситуации в каждом регионе. Если такое решение примут власти Москвы, то, значит, под этим есть соответствующее обоснование, — заявил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

В Архангельской области на 10 апреля зарегистрировано 24 случая заражения, однако из больниц уже выписаны пять человек.



— В регионе подобная система не введена. По имеющейся у нас информации, введение не планируется . Вместе с тем, ситуация меняется очень динамично, поэтому полностью исключать такую возможность я бы не стал, — заявил «Известиям» замруководителя департамента пресс-службы и информации администрации губернатора Архангельской области Андрей Мурашов.



Режима самоограничения вполне достаточно для Республики Алтай , считает сенатор от региона, так как больных новой инфекцией в субъекте нет.



— У нас пока нет случаев заражения коронавирусом. Мы все на режиме самоизоляции, но пока введение пропусков совсем не рассматриваем. Мы ввели ограничения только на въезд в регион на туристические базы, как в Крыму, — заявила «Известиям» Татьяна Гигель, представляющая Республику Алтай в верхней палате парламента.



Между тем, механизм контроля за режимом самоизоляции 2 апреля утвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

— Подтвердить необходимость выхода на улицу нижегородцы смогут несколькими способами, в том числе на портале «Карта жителя». 888 тыс. человек зарегистрировались на этом сервисе за неделю его работы. Оформлено 498 тыс. заявок на выход из дома, — сообщили «Известиям» в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

За неделю приложение «Карта жителя Нижегородской области» в AppStore скачали 35,8 тыс. раз, в Google Play – более 50 тыс. Жители, не имеющие смартфонов, для оформления заявки на выход из дома, могут позвонить в службу 112 или на специальный многоканальный номер. В пресс-службе губернатора региона отметили, что по телефону оформлено уже более 13 тыс. заявок. На 10 апреля в Нижегородской области было зафиксировано 119 случаев заражения COVID-19, один человек скончался, 14 выздоровели.

Над материалом работали Елена Сидоренко, Ярослава Костенко, Ирина Цырулева, Евгения Перцева, Любовь Лежнева, Эльнар Байназаров, Никита Прокшин