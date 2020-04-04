«Я схватился за голову и думал: что я могу сделать?»

В начале апреля петербургские чиновники задумались о том, чтобы предложить потерявшим работу людям идти в курьеры и водители. Их хотят регистрировать как самозанятых. Но если службы доставки действительно нуждаются в кадрах на фоне распространения коронавирусной инфекции, то у других самозанятых работы поубавилось или не стало вовсе — как и доходов. Одни пытаются спешно делать онлайн-бизнес, другие пережидают и надеются на лучшее. Как справляются с кризисом организаторы праздников, фотографы, ведущие, тренеры, репетиторы, косметологи и другие — в материале «Известий».

Все в онлайн

25 марта депутат Госдумы Борис Чернышев предложил министру финансов отменить налог на самозанятых в России до конца пандемии коронавируса. Он пояснил, что доходы людей, работающих на себя, в последние недели серьезно сократились, но им приходится платить налог. При этом у таких специалистов не ни оплачиваемых отпусков, ни больничных, ни других компенсаций.

Многие самозанятые остались совершенно без работы из-за эпидемии. Большую часть доходов, к примеру, потеряли ведущие, организаторы праздников и мероприятий, актеры, аниматоры, фотографы и видеографы.

Профессиональный ведущий из Москвы Александр почувствовал неладное еще в начале марта, а в середине месяца у него начали один за другим отменяться мероприятия .

— Где-то числа 10 я позвонил хозяину своей съемной квартиры и сказал, что возникнут сложности. У меня была постоянная работа в бизнес-клубе два раза в неделю с фиксированным гонораром. Учредитель всё закрыл до конца апреля. Дальше свадьбы. Всё, что было на конец апреля, перенеслось. Ребята, которые планировали свадьбу на 4 мая, написали: мы не хотим рисковать. Потом прислал сообщение продюсерский центр, с которым мы 7 лет работаем по организации выпускных балов для школьников — у них тоже всё под вопросом. Я понял, что весь ивент сдвигается где-то на полгода.

Я схватился за голов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Александр добавил, что в условиях кризиса отрасли спешно начал изучать форматы онлайн-бизнеса.

— Я сидел дома и схватившись за голову думал: что я могу сделать? Понял, что ситуация сложная и решил попробовать заняться онлайн-школами, марафонами, играми по саморазвитию. Хочу сейчас полностью уйти в эту сферу как минимум на полгода. Когда встанет ивент — непонятно. Если честно, уже был готов вернуться в родной город, но решил остаться еще на месяц-два. Мой друг-фотограф уехал. Незадолго до карантина собрал семью и улетел в Саратов — осознал, что денег не будет еще долго.

Сложности испытывают и самозанятые фитнес-тренеры, которые сами организовывали занятия. Некоторые тоже экстренно перекраивают формат своих тренировок под онлайн. Так поступила и москвичка Виктория.

— Когда закрылись залы, я тоже прекратила занятия, потому что п оняла, что всё становится хуже и хуже, прибыль просядет, а у меня аренда. Думаю: лучше сразу закрою, заморожу абонементы. Планирую проводить групповые онлайн-занятия, выкладывать уроки, чтобы люди тренировались в удобное для них время. Сейчас делаю это на бесплатной основе и смотрю на отклик. Знакомые коллеги из фитнес-клубов пока выжидают, у некоторых есть какой-то запас денег, живут на него.

Интернет не для всех

Казалось бы, проще всего перейти в онлайн репетиторам, многие так и сделали. В сфере преподавания Skype-уроки — распространенная вещь. Часть педагогов, которая специализировались на таком формате, не испытала влияния коронавируса.

Но офлайн-репетиторы столкнулись с трудностями: не все виды деятельности можно легко преподавать по интернету, а если можно — не каждый ученик соглашается.

Москвичка Юлия, репетитор по фортепьяно, отметила, что потеряла примерно треть заработка на карантине — несколько учеников отказались от занятий по Skype.

— Не все готовы заниматься онлайн. Кто-то ушел по этой причине, а кто-то по причине того, что упали доходы в семье, соответственно люди решили сократить необязательные расходы. Не у всех есть и техническая возможность заниматься дома так же, как у меня. То техника не позволяет, то связи нет, то связь отваливается — неудобно, отменяем уроки. Я хотела взять новых учеников, чтобы компенсировать потери, но они пока не берутся. Конкуренция страшно выросла: те, кто занимался офлайн, сейчас перешли в онлайн, и получить учеников стало сложнее. Количество педагогов увеличилось, а желающих — уменьшилось.

Я схватился за голов Фото: РИА Новости/Владимир Песня

С похожими трудностями столкнулась репетитор по итальянскому языку Ольга. По ее словам, преподавание по интернету устраивает не всех.

— Я потеряла где-то 35–40 процентов учеников, они просто временно приостановили занятия. Была группа, которая не готова работать в таком формате. Им сама идея не нравится, они не уверены, что будет качественно, будет отличная связь и эффект, как при личном общении. Люди постарше не очень доверяют технологиям, дети не готовы или не могут сконцентрироваться в таких условиях. Кто-то даже не начал. К примеру, у меня незадолго до карантина планировала начать заниматься новая ученица, но она работает в сфере мероприятий, концертов, музыкальных событий и прочее. Там всё прекратилось на неопределенное время, поэтому она даже не успела приступить.

Педагог добавила, что тоже хотела расширить базу учеников, но это оказалось непросто — из-за возросшей конкуренции в онлайн.

— Это мой основной источник дохода. Видимо, придется как-то перестраиваться, потому что период застоя нас ожидает долгий. Думаю, будет сложно, с учетом того, что у многих оказались ограниченные финансовые ресурсы.

Офлайн всё

Огромный сегмент самозанятых физически и технически не может перейти в онлайн. Это мастера маникюра и педикюра, косметологи, няни, ремонтники, строители и др.

Мастер по депиляции Дарья с началом режима самоизоляции в Москве сама перестала принимать клиентов, но часто отказывать не пришлось — поток практически прекратился.

Я схватился за голову Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У меня за последние три недели было 5 или 6 человек. Я иногда столько в день принимаю , поэтому даже не пытаюсь считать, сколько заработала, боюсь расстроиться. Перестали записываться недели за две до карантина. У меня иногда бывает затишье, но все равно один-два человека в день найдутся, а тут вообще никого. Видимо, начали бояться. Первыми перестали приходить мамы, они, наверное, больше всех переживают и сидят дома. Знакомые девчонки, которые занимаются маникюром, тоже страдают. В основном к ним приходили, чтобы снять гель-лак, потому что понимали, что не скоро вернутся. Я надеюсь, что всё быстро закончится, путь даже в мае — продержусь на сбережениях. Но чем еще заниматься? Пока не знаю, не рассматриваю другие варианты.