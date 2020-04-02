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    Встает охрана: ЧОПы начали сокращать сотрудников

    Как представители одной из самых массовых профессий в стране переживают кризис из-за пандемии
    Фото: Depositphotos
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    Встает охрана: ЧОПы начали сокращать сотрудников
    2020-04-01 19:01:34">
    2020-04-01 19:01:34
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    Мероприятия, связанные с ограничением распространения COVID-2019, могут дать импульс частному охранному бизнесу. Вот только самим охранникам не избежать сокращений, считают эксперты. «Известия» разбирались в ситуации вместе с участниками рынка услуг безопасности.

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    Криминологи в России и за рубежом прогнозируют рост преступности в связи с неизбежным ухудшением экономической ситуации из-за пандемии. По их мнению, нам грозит увеличение числа краж и разбоев, волны вандализма и хулиганства. В этих условиях бизнес и граждане, которым есть что терять, делают всё возможное, чтобы защититься от криминала.

    Спрос на сигнализации

    «Уже сейчас можно констатировать, что установка охранных систем стала гораздо более востребованной, чем в прошлом году. В марте спрос увеличился на 32% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — рассказал «Известиям» Андрей Цыбаков, руководитель компании «Delta Системы безопасности». Фирма занимается установкой тревожных кнопок, автоматических сигнализаций и их обслуживанием — в случае срабатывания на место выезжает группа быстрого реагирования. По его словам, повышенный спрос наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах — Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Самаре.

    «Объекты охраны — это продовольственные (42%) и другие магазины (36%). А также парикмахерские и салоны красоты — 22%», — говорит Цыбаков. Многие клиенты требуют срочной установки оборудования.

    ЧОП_3
    сигнализация

    Сигнализация, установленная в квартире

    Фото: Depositphotos

    Между тем другие представители рынка не разделяют оптимизма коллеги.

    «Пока что мы, как и весь бизнес, чувствуем только спад спроса. Сокращаются наряды охраны, «физика» заменяется на технические средства. Работающий торгово-развлекательный центр и он же, но закрытый, требуют на порядок меньшего количества охранников», — говорит эксперт «Известий», руководитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

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    По его словам, наиболее интересные для охранного бизнеса объекты — частные квартиры — до сих пор на 99% охраняются сотрудниками подразделений вневедомственной охраны. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал «Российской газете», что вневедомственная охрана обеспечивает безопасность свыше миллиона квартир, дач и гаражей.

    «А что касается складов, то они в режиме слабого поступления и отпуска материальных ценностей, поэтому там также требуется меньше сотрудников охраны. Спад деловой активности бьет по охране, так же как и по другому бизнесу», — добавил Александр Козлов.

    Безопасники на удаление

    Не лучшее время переживают сегодня и службы, отвечающие за экономическую, информационную, корпоративную безопасность компаний.

    «Наша работоспособность связана напрямую с работоспособностью компании. Если компания закрыта на карантин, сотрудники и руководство дома, то и эсбэшники тоже дома, за исключением, может, одного дежурного сотрудника», — говорит представитель столичной компании с многолетним опытом работы в этом бизнесе.

    ЧОП_2
    сотрудник у объекта
    Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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    «Нужно понимать, что служба безопасности и так всегда считается затратной, а в кризис от нее могут избавиться в первую очередь. Многие компании поймут, что и без СБ вроде как всё «едет». Думаю, на рынке будет в дальнейшем востребована такая услуга, как внештатный сотрудник СБ для пресечения хищений, распространения коммерческой тайны, бизнес-разведки и тому подобных услуг», — говорит собеседник «Известий».

    Потенциальная угроза в форме

    Наиболее чувствительно переживает ситуацию сегмент охранного бизнеса, связанный с выставлением постов в учреждении.

    «Стагнация. Число экипажей сократилось. Объекты, а у нас это банки, офисные учреждения, закрывают филиалы, число охранников, соответственно, сокращается. Но от контрактов бизнесмены в основном не отказываются. Ни о каком росте не слышал, мы, например, готовы хоть сейчас взять новый объект. Но в любом случае наша сфера деятельности в более выгодном положении, чем другие люди — мы продолжаем работать, люди получают деньги. Пока держимся», — говорит руководитель одного из столичных ЧОПов.

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    охрана
    Фото: Depositphotos
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    Оставшиеся без работы охранники могут представлять угрозу при неблагоприятном развитии пандемии, учитывая, что их доход и так невелик. В Останкинском районе столицы уже зафиксирован тревожный инцидент. Двое мужчин в униформе с надписью «охрана» потребовали 1 тыс. рублей от родственников пенсионерки под угрозой сдать женщину в полицию за нарушение режима самоизоляции.

    Напомним, что работа охранника в России — одна из самых массовых, по разным оценкам в стране от 1,5 млн до 2 млн представителей этой профессии и смежной с ней (вахтеры, телохранители и т. д.)

    Вкалывают роботы

    Современные компьютеризованные системы не требуют в долгосрочной перспективе таких материальных затрат, как штат охранников. Но в то же время имеют ряд минусов — машина сегодня не всегда в силах заменить опытного секьюрити. Но в текущей ситуации именно эти технологии оказались особенно востребованы. Прежде всего это системы, позволяющие контролировать опустевшие офисы и предприятия удаленно, не наведываясь туда.

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    охранник
    Фото: Global Look Press/Aleksandr Schemlyaev/Russian Look
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    «Из-за ситуации с коронавирусом у нас совершенно поменялся спрос. Системы видеонаблюдения для малого бизнеса продаются не так хорошо как раньше, но всё же продаются. Это происходит из-за прекращения работы многих сетей ритейл и массового перевода сотрудников в режим удаленной работы. Но сейчас появился спрос на сложные системы под большие проекты, госконтракты. Акцент делается на новые технологии, в основном тепловизионные. Эти устройства позволяют контролировать температуру людей онлайн с точностью до 0,3 °C», — рассказывает «Известиям» Михаил Шкляр, гендиректор компании «Телеком-Мастер».

    По его словам, этот рынок сейчас развивается по китайскому пути. В КНР контроль температуры тел посетителей в госучреждениях, на вокзалах и других местах массового скопления граждан остается одной из важных составляющих антиэпидемических мер.

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