COVIDовый вычет: за нерабочую неделю бизнес может потерять до 1 трлн рублей

Вынужденный недельный простой в связи с карантином в России может грозить предприятиям из отдельных отраслей потерей до 1 трлн рублей. Такие расчеты для «Известий» сделали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Впрочем, представители бизнес-объединений полагают, что эти цифры завышены . Кроме того, отчасти потери будут компенсированы беспрецедентной поддержкой предприятий со стороны государства — один пакет мер уже принят, дополнительные предложения в правительство поступают из разных отраслей, и кабмин в ежедневном режиме обсуждает новые шаги для смягчения последствий этой ситуации. Также нужно понимать, что некоторые сферы смогут наверстать упущенное после выхода с внеплановых каникул , добавляют специалисты.

На здоровье не экономят

В случае неукоснительного соблюдения президентского указа о «каникулах», полная приостановка работы на неделю для предприятий из отраслей, на которые частично или полностью распространяется директива, обернется потерей 917,1 млрд рублей выручки. Такие расчеты аналитики FinExpertiza сделали, опираясь на данные по обороту за март 2019 года.

Согласно исследованию, наибольший ущерб понесут предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, чей недельный оборот в марте 2019 года составлял 504 млрд рублей. Далее следует непродуктовый ритейл, который недосчитается 122 млрд. На третьем месте c 57 млрд рублей недополученной прибыли — профессиональная, научная и техническая сфера (сюда относится в том числе исследовательская, правовая, бухгалтерская деятельность).

Меньшие, но всё же заметные потери понесут риелторский бизнес (39 млрд), производители готовых металлических изделий (30,7 млрд), транспорта (22 млрд), минеральной продукции (21 млрд), обслуживающие бизнес предприятия (20 млрд), гостиницы и общепит (18 млрд) и, наконец, целлюлозные фабрики (14,4 млрд рублей).

гум Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В случае если каникулы будут продлены, издержки, ожидаемо, вырастут. При маловероятном сценарии — если нерабочим будет весь месяц — потери могут достигнуть 5,5 трлн рублей, утверждают в FinExpertiza.

Часть потерь предпринимателям компенсируют меры поддержки от государства. Так, по предложению президента малый и средний бизнес теперь сможет отчислять в социальные фонды (ПФР, ФФОМС и ФСС) не 30%, а 15% от зарплат сотрудников. Как подсчитывали «Известия» ранее, это примерно 140 млрд в месяц или 1,3 трлн рублей до конца года.

Правительство в ежедневном режиме продолжает прорабатывать новые меры поддержки предприятий, ряд решений чиновники уже приняли. Среди них — мораторий на штрафы до конца 2020 года; отсрочка уплаты уже выписанных штрафов; расширение льготного кредитования; отсрочка арендных платежей, сопровождаемая компенсациями собственникам; обеспечение беспроцентными займами на неотложные нужды . На днях министр промышленности Денис Мантуров предложил главе правительства отменить НДС для сферы непродовольственной торговли и общепита на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку, отменить также на полгода начисление налога на прибыль и ряда других, отложить введение в России экологических и утилизационных сборов. Также предприятия из наиболее пострадавших отраслей получат адресную поддержку, говорил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

кафе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Полностью оценить эффект от новых мер непросто, поскольку дополнительные варианты помощи всё еще обсуждаются. Тем не менее уже сейчас можно ожидать, что бизнесу будет оказана существенная поддержка, отмечают эксперты.

Еще заработаем

Потери в итоге могут быть ниже, чем рассчитали аналитики, полагает завкафедрой экономической теории РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Устюжанина.

— Необходимо различать недополученную выручку компаний за некоторый период времени и реальный ущерб с учетом последующей деятельности . Дело в том, что одни компании смогут хотя бы частично наверстать недополученные доходы в будущем. А для других карантин обернется чистым убытком, — пояснила она.

Например, в сфере продажи непродовольственных товаров сокращение спроса в течение карантина вполне может быть компенсировано после окончания этого периода — если не полностью, то хотя бы частично, пояснила Елена Устюжанина. Аналогично, если промышленное предприятие работает не на пределе своей мощности и его продукция пользуется устойчивым спросом, то оно сможет компенсировать невыпущенную во время нерабочих дней продукцию позже, привела еще один пример эксперт.

отель Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Кто точно останется в убытке, так это транспортные компании и предприятия сферы услуг, прежде всего гостиницы, санатории, а также индустрия развлечений — кинотеатры, клубы, караоке и прочие места проведения досуга , — считает Елена Устюжанина.

Впрочем, не все проблемы бизнеса сейчас будут связаны с коронавирусом и ограничительными мерами, добавила она. Например, в сегменте непродовольственных товаров не первой необходимости можно ожидать снижения потребительского спроса на фоне падения рубля, стимулирующего домохозяйства к экономии.

Потери от недели каникул будут ниже, чем утверждают аналитики, согласен член генерального совета «Деловой России» Андрей Павлов.

— Не надо забывать про задвоение оборота контрагентов, — пояснил он. — В целом, не вижу глобальных проблем в долгосрочной перспективе у непродовольственной розницы. Разумеется, сложно работать, когда она полностью закрыта. Но при открытии мы ожидаем рост выручки из-за отложенного спроса.

кино Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Кроме того, некоторые бизнесмены предприняли меры еще до объявления нерабочей недели , отметил эксперт. Например, неделю назад торговые центры начали уменьшать время работы на 15–20% — это привело к сокращению издержек на охрану, персонал и электричество.

Также во время нерабочей недели компании будут обязаны сохранить своим сотрудникам зарплату. Как ранее оценивал для «Известий» вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов, работодатели по всей стране потратят на это около 400–528 млрд рублей.