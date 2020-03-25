Коронная пауза: как вынужденные каникулы отразятся на жизни граждан

Выходные, объявленные Владимиром Путиным с 28 марта по воскресенье 5 апреля, должны предотвратить распространение коронавируса в стране. О введении экстренной меры президент сообщил, выступая с обращением к гражданам 25 марта. Также глава государства объявил о переносе даты всеобщего голосования по конституционным поправкам, которое было намечено на 22 апреля. Предложил Владимир Путин и ряд мер, которые в условиях пандемии должны стабилизировать социально-экономическую ситуацию в стране. В частности, речь идет об увеличении пособия по безработице и кредитных каникулах для тех, чьи доходы которых сократились на 30%, а также об отсрочке налоговых выплат для малого и среднего бизнеса. «Известия» выяснили, как изменится жизнь россиян с 28 марта, во сколько неделя выходных обойдётся работодателям и бюджету и как это скажется на эпидемиологической ситуации в стране.

Проголосуем позже

COVID-19 серьезно изменил планы президента, которому пришлось отказаться от намеченной на 25 марта поездки в Санкт-Петербург. Вместо нее в этот день Владимир Путин обратился к гражданам страны. Выступление продлилось почти 18 минут – за это время глава государства подробно изложил суть перемен, которые коснутся практически всех граждан. Главная цель принимаемых властями мер – защита и социальная поддержка тех, кто оказался наиболее уязвим во время пандемии.

— Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, — начал свою речь Владимир Путин.

Он обратил внимание на то, что благодаря заранее принятым мерам России в целом пока удается сдерживать болезнь. Тем не менее, страна не может отгородиться от угрозы. Сейчас необходимо «работать на опережение», подчеркнул Владимир Путин. Но приоритетом остаются жизнь и здоровье россиян. И «на переднем крае защиты», как отметил президент, сейчас находятся медики. Поэтому глава РФ призвал граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям врачей и органов власти.

пу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Учитывая сложившуюся ситуацию, Владимир Путин объявил о переносе всеобщего голосования по поправкам в Конституцию, которое изначально планировалось провести 22 апреля.

— Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране, и только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования, — заявил президент.

Борьба с COVID-19, здоровье и жизни людей в данный момент важнее любых мероприятий, согласен и сенатор Алексей Пушков.

— Поправки в конституцию весьма актуальные, они назрели за последние 27 лет и поэтому от смены даты голосования сумма слагаемых не меняется. Я думаю, в обществе понимают нужность поправок и снижения интереса, дезактуализации этого процесса не произойдет, — заявил парламентарий «Известиям». — Не хочу называть даты, но думаю, что речь идет о лете.

Минимум бюрократии

Владимир Путин подчеркнул, что сейчас главная задача – быстрое предотвращение распространения болезни.

— Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты, — заявил Владимир Путин. — Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Президент во время своего обращения пытался всячески донести до граждан серьезность проблемы.

пу Работа врачей в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское «авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает: «А! Меня это не коснется». Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома, — обратился ко всем без исключения Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что властям необходимо предпринять дополнительные шаги, которые обеспечат защиту граждан, сохранение их доходов и рабочих мест, а также поддержат малый и средний бизнес.

— Первое. Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождений по инстанциям, — отметил президент.

Кроме того, выплаты к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла в 75 и 50 тыс. рублей должны быть осуществлены до майских праздников, уже в апреле.

пу Волонтеры помогают пенсионерам которые находятся в самоизоляции Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер поручил правительству «форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне». Кроме того, он попросил глав регионов ускорить передачу необходимой информации из региональных ЗАГСов в налоговую службу, чтобы произвести выплаты.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил «Известиям», что не видит трудностей в оперативном выполнении поручений президента.

— Мы прекрасно понимаем, что это очень важная мера, чтобы побыстрее начать эти выплаты и помочь людям. Никаких технических или других проблем нет, — заверил он.

Руководитель Брянской области Александр Богомаз также заявил «Известиям», что все будет выполнено в срок. Врио главы Чувашской Республики Олег Николаев пообещал, что регион оперативно выполнит указания. А в пресс-службе главы Татарстана «Известиям» заявили, что уже приступили к выполнению поручений Владимира Путина.

Домашнее задание

«Каникулы» вводятся, чтобы предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса. Медики считают, что эта мера сработает, но — только в том случае, если россияне серьезно отнесутся к внезапной возможности отдохнуть.

пу Девушка на удаленной работе у себя дома Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

– Население должно понимать, что нерабочая неделя отведена для самоизоляции, – подчеркнул в беседе с «Известиями» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов. – Она поможет притормозить распространение коронавируса, если люди не воспримут это как обычные каникулы и не станут массово собираться или ходить по гостям. Часть компаний уже перевела сотрудников на удаленный режим, но есть и такие, для которых это невозможно. Эта мера, в первую очередь, для них.

По словам врача, средний инкубационный период при коронавирусной инфекции составляет около пяти суток. Если людей разобщить на семь дней, прервется достаточно большое количество цепочек передачи вируса. В этом — основная цель недели «на дому».

– Рост числа больных – это естественный процесс с учетом механизма передачи инфекции и ее заразности, – пояснил Иван Коновалов. – Но чем больше у органов здравоохранения будет времени на мобилизацию ресурсов там, где отмечается эпидемическая вспышка, тем больше людей с тяжелой формой заболевания смогут получить специализированное лечение. А этот фактор является определяющим в количестве летальных исходов. На это же направлена и мера по самоизоляции и лечению на дому людей с легким течением подтвержденного COVID-19.

Динамика прироста зараженных COVID-19 в России стабильная, отметил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Число больных может увеличиться, но это связано с тем, что на коронавирус стали тестировать большее количество людей. Также подтверждается диагноз у тех, кто находился на карантине.

пу Работа врачей в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению врача, в стране делается все необходимое для снижения скорости распространения инфекции. Медучреждения приведены в высокую степень готовности, чтобы смягчить течение заболевания и снизить риск осложнений у уже заболевших людей.

Цена соцподдержки

Несмотря на то, что неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, зарплаты должны быть сохранены, подчеркнул глава государства.

По оценке вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Федора Прокопова, в вынужденном отпуске окажутся порядка 50-66% россиян. Остальные заняты работой в службах жизнеобеспечения или же трудятся по плавающему графику (например, продавцы). Таким образом, дополнительные расходы работодателей суммарно будут равны недельной стоимости оплаты труда, помноженной на число ушедших на длительные выходные, заявил «Известиям» вице-президент РСПП.

По данным Росстата за январь, средняя зарплата гражданина нашей страны составляет 46,7 тыс. рублей. В марте 21 рабочий день, следовательно, стоимость одного – 2,2 тыс., а пяти – 11 тыс. рублей. Согласно статистике Минтруда, численность занятых – 72,7 млн человек. Таким образом, работодатели по всей стране потратят на оплату дополнительных выходных около 400-528 млрд рублей.

– Но это очень приблизительная, быстрая и грубая оценка. Также за работу в выходные положена двойная оплата, если у человека не плавающий график. Это тоже дополнительные расходы, но оценить их проблематично, – сказал Федор Прокопов.

пу Фото: ТАСС/Александр Щербак

Еще одно предложенное президентом новшество – изменение схемы выплаты больничных. Сумма должна быть начислена из расчета не менее одного МРОТ в месяц. Норма будет действовать до конца года.

Если заболеваемость значительно не увеличится, расходы работодателей и ФСС практически не изменятся, уверен профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, выплаты по больничным и сейчас близки к значению МРОТ в месяц.

Для безработных президент предложил увеличить «потолок» размера пособия по безработице – с 8 тыс. рублей до 12 тыс. рублей (МРОТ). Если для грубого расчета предположить, что все 600 тыс. получающих выплаты получат прибавку в 4 тыс. рублей, расходы государства составят около 2,4 млрд, за девять месяцев до конца года – 21,6 мдрд, оценил Александр Сафонов.

В условиях пандемии государство вводит льготы для малого и среднего бизнеса. Теперь небольшие компании смогут отчислять в социальные фонды (ПФР, ФФОМС и ФСС) не 30%, а 15% от зарплат сотрудников. По словам Александра Сафонова, в малом и среднем бизнесе заняты около 20 млн работников. При средней зарплате по стране в 46,7 тыс. рублей с одного человека в социальные фонды уплачивалось 14 тыс. рублей, по новой пониженной ставке эта сумма составит 7 тыс. рублей. Таким образом, государство будет недополучать около 140 млрд рублей взносов в месяц, или 1,3 трлн рублей за девять месяцев до конца года. Но эта мера поможет выжить малым и средним предпринимателям.

Все на каникулы

Сообщил глава государства и о том, за счет чего будут компенсироваться предложенные им меры соцзащиты населения.

— Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом, — заявил он. — Сейчас две трети таких средств, а, по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, мягко говоря, несправедливо.

Для тех, кто выводит доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, Владимир Путин предложил предусмотреть ставку налога в 15%.

пу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, — признал он. — Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

В своем выступлении президент также объявил, что доходы по банковским вкладам и ценным бумагам, объем которых превышает 1 млн рублей, будут облагаться НДФЛ в размере 13%. Эта мера, подчеркнул он, коснется 1% населения. Также Владимир Путин предложил предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. Аналогичные меры должны появиться и для индивидуальных предпринимателей.

— О чём речь, если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его до месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга, — пояснил Владимир Путин.

По словам вице-президента Ассоциации банков «Россия» Алексея Войлукова, реализация поручения президента потребует пары месяцев. ЦБ проработает вопрос предоставления льготы, а кредитные организации — перенастроят бизнес-процессы. По его ожиданиям, письмо с разъяснениями об условиях льготы регулятор выпустит уже через несколько дней.

— Пока банки могут начислять проценты по старым требованиям. Когда трудности закончатся, и клиент сможет принести в кредитную организацию необходимые документы, его проценты и выплаты будут пересчитаны. Пени и санкции за этот период начисляться не будут, — объяснил он.

По словам Алексея Войлукова, кредитные каникулы могут создать нехватку ликвидности банковского сектора, но пока об этом риске говорить преждевременно.

пу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Потребуется оперативно детализировать новые меры и прописать механизмы, чтобы потом не возникло вопросов к кредиторам, на основании каких документов было принято то или иное решение, считает президент СРО коллекторов НАПКА Эльман Мехтиев.

— Пока непонятен механизм предоставления каникул. Как быть, если доход нигде не отражался, но при этом клиент остался без средств. Любая реструктуризация, а эта мера именно ею и является, предполагает дополнительное резервирование, за чем следит ЦБ, — добавил эксперт.

Надо будет подтверждать резкое падение доходов, а при неофициальной занятости это невозможно, соглашается руководитель налоговой практики юридической фирмы BMS Law Firm Денис Зайцев. Другая ситуация — когда работодатель перестаёт платить зарплату. В этом случае доказать снижение также проблематично.

Для должников эта мера — возможность сохранить нормальную кредитную историю и избежать увеличения сумм долга за счёт штрафов, полагает Эльман Мехтиев.

— Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Cложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%, — сообщили «Известиям» в ЦБ.

Поскольку предстоящая неделя в соответствии с указом президента объявлена нерабочей, платежи по кредитам, приходящиеся на нее, переносятся на первый рабочий день, добавили в Центробанке.

Материал подготовили Вадим Арапов, Эльнар Байназаров, Наталья Башлыкова, Анна Ивушкина, Наталья Ильина, Ярослава Костенко, Дмитрий Лару, Елена Сидоренко, Максим Ходыкин