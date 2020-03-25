Не один дома: какие сериалы смотреть в режиме самоизоляции

В эти дни, когда многие из нас перешли в режим вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, самое главное — не терять бодрости духа и не унывать. Лучший способ поддержать настроение в непростой ситуации — посмотреть хороший фильм или сериал. Комедия, боевик, триллер или даже хоррор способны отвлечь от проблем — и сделать жизнь в «затворе» чуть-чуть легче. Онлайн-кинотеатры среагировали на происходящее и открывают бесплатный доступ к контенту для тех, кто сидит дома. Среди них и молодой, но активно развивающийся сервис more.tv. «Известия» подготовили обзор лучших телесериалов, которые доступны в России эксклюзивно на more.tv — сидим и смотрим!

Онлайн-сервис more.tv запустил акцию SIDIMDOMA, сделав весь контент доступным для бесплатного просмотра по специальному коду. Вы хотели увидеть последние российские и голливудские новинки? Нет ничего проще! Желаете «импортные» телеканалы, от серьезного FOX до «мультяшного» Cartoon Channel? Да пожалуйста! Не забыты и поклонники спорта — для них тоже стали доступны программы из платной подписки. Чтобы воспользоваться предложением и не скучать взаперти надо лишь зарегистрироваться на more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA. Ну а начать все же стоит, наверно, с самой популярной в XXI веке форме досуга перед телевизором — сериалов.

«Корни»

Комедия

В главных ролях: Марк Богатырёв, Наталья Скоморохова, Ксения Корнева, Ренат Мухамбаев, Елена Валюшкина, Анна Уколова, Юлия Сулес, Сергей Чирков, Владимир Сычёв, Тимур Родри-гез, Александра Кузёнкина, Сергей Бачурский, Никита Богатов, Антон Лапенко, Виктор Низовой, Данила Якушев

Дима Королев давно стал успешным топ-менеджером в столице и уже успел забыть покинутый десятилетие назад заштатный Залещинск. Но бизнес есть бизнес — и он едет на малую родину для переговоров о покупке местного ДК, на месте которого должен появиться современный торговый центр. Впрочем, амбициозный «новый москвич» и не догадывается, что ему придется иметь дело и с бывшей любимой девушкой (теперь директором этого самого ДК), приставучими давно забытыми родственниками и прочими провинциальными «чудиками», ну никак не желающими идти по пути прогресса...

«Дылды»

Комедия

В главной роли Павел Деревянко

Герой Павла Деревянко... Впрочем, он, конечно, антигерой! Волейбольный тренер Михаил Ковалев — настоящее чудовище; он хам, наглец и сексист с отвратительными манерами. Да и характер у него, прямо скажем, не подарок — и неотвратимое возмездие настигает Ковалева по полной. Его, когда-то работавшего со звездами московского «Динамо», отправляют в глубокую провинцию тренировать студенческую команду. И это еще полбеды: ведь команда-то — женская! Консультантом этой блестящей спортивной комедии выступила заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года Елена Зарубина (она же и тренировала актеров).

«Блудный сын»

Триллер, детектив

В ролях: Майкл Шин, Том Пэйн

Консультант полиции Нью-Йорка психолог Малькольм Брайт (Том Пэйн) занимается составлением профилей убийц-маньяков и, по общему мнению, делает это лучше всех. Секрет прост, ведь родной отец Брайта — серийный убийца по кличке «Хирург », отправленный коротать остаток жизни в психушку. Эксперт советуется с папашей по самым заковыристым случаям в своей пркатике, а параллельно старается сам не сойти с ума и не пойти по родительским стопам. Любопытны факт: актер Майкл Шин, сыгравший «Хирурга», очень похож на бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и воплощал его образ на экране в трех фильмах («Сделка», «Королева» и «Особые отношения»).

«Как стать богом в Центральной Флориде»

Комедия

В главной роли Кирстен Данст

Охота за «американской мечтой» была любимой темой Голливуда со времен Чарли Чаплина, вот и создатели современных сериалов не обходят ее стороной. Действие этой криминальной комедии происходит в Америке начала 1990-х, когда деньги, казалось, так и сыпались в руки достаточно предприимчивым гражданам. Героиня Данст, овдовевшая сотрудница аквапарка Кристал Джилл — как раз из таких. И даже собственное банкротство никак не останавливает ее на пути к успеху при помощи финансовой пирамиды со звучным названием «Основатели американской торговли».

«Влечение»

Драма

В главной роли Марио Касас

Отличные сериалы снимают не только в России, США или Великобритании, но и, к примеру, в Испании — «Влечение» служит тому убедительным доказательством. Правда, к шоу для семейного просмотра с детьми эту историю темных сексуальных страстей все же отнести нельзя. Итак, Марко Маура, успешный бизнесмен, глава компании выпускающей высокотежнологичные и супердорогие спорт-кары, прячет скелет в шкафу«. И нет — это не то, о чем вы, возможно, подумали. Марко посещает закрытый — и супердорогой, как его продукция — секс-клуб, в котором реализует свои тайные желания.

«Моя гениальная подруга»

Драма

В ролях: Элиза дель Дженио, Маргерита Маццукко, Элизабетта Де Пало, Людовика Насти, Гая Джираче, Дора Романо, Томмазо Рушано, Дженнаро Де Стефано, Кристиян Ди Джакомо, Джованни Амура

Итальянское кино — это красиво, элегантно, возвышенно и почти всегда немного шумно. Сериалы родом с Апеннин — не исключение. «Моя гениальная подруга» снята по мотивам неаполитанских романов Элены Ферранте, повествующих о жизни в этом знаменитом своими серенадами и любовными историями итальянском городе. Пожилая женщина вспоминает свои детство и юность, проведенные в неблагополучном районе Неаполя в 1950-е — и свою лучшую подругу тех лет. Исполнительный продюсер сериала — создатель «Молодого папы» Паоло Соррентино, а это уже может служить твердой гарантией качества продукта.

«Крестики-нолики»

Драма

В ролях: Джек Роуэн, Масали Бадуза, Джонатан Аджайи, Люк Бэйли, Хелен Бексендейл, Кике Брима