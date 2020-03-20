Не один дома: как пандемия помогла домашнему видеоконтенту

Пока закрываются музеи, кинотеатры и обычные театры, онлайн-сервисы демонстрируют огромный прирост во всем мире. Если карантин продлится достаточно долго, то, возможно, именно «доставка на дом» станет основной формой культурного досуга, а такие привычки быстро не меняются. «Известия» рассказывают о тех, кому глобальный вирус принес сверхдоходы.

Хит потребления

Стриминги уже победили, даже без коронавируса. По отчету MPA (Motion Picture Association), в 2019 году 58% дохода мировой киноиндустрии были вне кинотеатров. При этом сегмент домашнего и мобильного потребления вырос на 14%. Какими будут отчеты даже за I квартал нового года, предположить нетрудно: кинотеатры закрылись или ограничили посещаемость, а оказавшиеся дома граждане получили досуг, заполнить который можно фильмами и сериалами онлайн.

С сериалами всё более или менее понятно. Стриминги — самый удобный способ их потребления, и карантин сразу стимулировал рост этого сегмента. Например, основной сервис КНР Youku сообщил «Известиям», что в дни китайского Нового года среднее дневное время пользования этой платформой достигло исторического рекорда. В начале февраля количество сессий китайского стриминга Taobao Live было на 110% выше, чем за тот же период в 2019 году. Сервисы во всем мире немедленно воспользовались ситуацией для расширения аудитории и снизили цены на подписку, иногда до нуля.

Не один дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В регионах, где коронавирус появился раньше и на домашний режим перешло больше людей, популярность стриминга заметно выросла, — сообщил «Известиям» аналитик «Финам» Леонид Делицын. — Если оценивать по поисковым запросам на Google Trends, то в Гонконге и Южной Корее интерес увеличился в 2,5 раза по сравнению с декабрем. Аудитория Youku, по данным SimilarWeb, выросла на треть , и проект стали искать в интернете вдвое чаще. При этом следует отметить, что в Европе провайдеры отметили рост объема домашнего трафика на треть, то есть что-то достанется многим, не только стриминговым сервисам.

В Испании и Италии статистика запросов Netflix начала расти лишь в марте, зато сразу подскочила в три-четыре раза, отмечает аналитик. Можно ожидать увеличения месячной выручки сервиса в этих странах на 50–100%. В США рост менее заметен и составляет 25–30%, поскольку сервис там уже хорошо известен. Для Netflix это важно, потому что с лета 2018 года его акции падали, а теперь инвесторы вновь поверят, что многомиллиардные вложения в производство окупятся. Правда, есть проблема: производство контента стримингов сейчас останавливается, и как будет восполняться его дефицит, если пандемия затянется, непонятно.

— Скорее всего, основной рост потребления онлайн-видео в Европе и США придется на месяц карантина, во всяком случае в Китае карантин и рост продлился около месяца, — сообщил «Известиям» директор департамента ТВ и контента J'son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. — В США не будет роста новых подписчиков стриминговых видеосервисов, потому что рынок там и так перенасыщен и расти ему больше некуда.

Онлайн-кинотеатры получают фиксированную сумму в месяц, за которую пользователь имеет полный доступ к ресурсу. Больше выиграют стриминговые сервисы, работающие по рекламной модели, считает аналитик. Прежде всего, это YouTube — там, чем больше растет потребление, тем существеннее увеличивается выручка. В Юго-Восточной Азии большое количество игроков на рынке. Потребление нелинейного видео там выше, чем в Европе и США, и можно ожидать роста и количества подписчиков, и выручки.

Растворил я окно

Однако всё не так просто. Существует практика «окна», согласно которой кино сначала выходит на большом экране, а через несколько месяцев, обычно не менее трех, появляется на интернет-платформах. Это позволяет в обоих случаях собрать максимальную кассу. Но как быть, если кинотеатры закрыты? Отложить релиз до окончания пандемии? Накопится много картин, и они будут мешать друг другу.

В России кинотеатры уже забили тревогу и выставили ультимативные требования не переманивать аудиторию на онлайн-потребление. При том, что оно всё равно сейчас неизбежно, есть риск, о котором многие забывают.

— Бесплатными пряниками аудиторию не приманить: как только подписка снова станет платной, новые подписчики просто уйдут, — напомнил «Известиям» гендиректор компании «Невафильм» Олег Березин. — У нас выросло целое поколение, которое не привыкло платить за контент, и только оно стало понимать, что это необходимо, как его отбрасывают назад, и придется начинать эту работу заново.

Не один дома Фото: Depositphotos

Прокатчики теперь будут экспериментировать и искать оптимальные формы выпуска. Первый опыт — «Тролли. Мировой тур». Анимационный блокбастер стартовал в мире параллельно в работающих кинотеатрах и онлайн. Такое раньше делали с небольшими проектами (например, со «Сторожем» Юрия Быкова в России), но еще никогда с крупными релизами. Кинотеатры в шоке: цена за онлайн-просмотр (около $20 на VOD за двое суток доступа) ниже, чем обойдется поход на фильм с семьей — что это, если не коммерческая диверсия?

В компании Universal, правообладателе «Троллей», «Известиям» сообщили: на промокампанию потрачено столько усилий, что откладывать релиз нет смысла, а рассчитывать на доход только от кинотеатров сейчас не приходится. Если окажется, что онлайн-касса в разы превышает театральную, голливудские блокбастеры в период пандемии начнут выходить именно так — те, которые официально не перенесены, по крайней мере. Этот прецедент может изменить существующую модель проката или стимулировать новые эксперименты такого рода, в частности с помощью VR-технологий.

Айда в виртуал!

Благодаря VR-технологиям поход в кинотеатр и коллективный просмотр можно имитировать. Устраивать виртуальные премьеры, где на сцену будут выходить, представляя фильм, звезды, а потом начнется сеанс в виртуальном кинозале, где вы будете одним из зрителей.

— В VR идут ради ощущения, что вокруг тебя реальные люди, пусть они и находятся в пространстве, отдаленно напоминающем реальное, — рассказал «Известиям» куратор VR-премии МКФ goEast (Германия) Георгий Молодцов. — В настоящем кинозале зритель видит рядом с собой фигуры с аватарками (дракончик, Сейлор Мун и т.д.), хотя их можно и выключить. Можно не только устроить презентацию проекта, но и провести сессию Q&A (вопросы-ответы). Мы ограничены только возможностями серверов: больше 80 человек сегодня собрать в таком формате пока сложно.

Системы виртуальной реальности вообще могут совершить мощный рывок в условиях карантина. Facebook намерен как можно скорее представить публике свой грандиозный проект Horizon, предоставляющий возможности для общения в созданном для этого мире — наподобие онлайн-вселенной в фильме «Первому игроку приготовиться».

Не один дома Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

С другой стороны, революция в этом направлении может охватить рынок видеоигр, и случится это в случае успеха Half-Life: Alyx (выйдет 23 марта), в которую можно будет играть только с VR. Правда, чтобы сыграть полноценно, понадобится потратить на оборудование около $1,7 тыс. — большие деньги для любого рынка.

Многие мировые музеи предлагают виртуальные выставки, и пандемия может заставить их задуматься о полноценных и зрелищных VR-экскурсиях для всех желающих. То же самое с театрами. Можно выложить видеозапись спектакля или сыграть его без зрителей с прямой трансляцией, а можно предложить зрителю самому оказаться на сцене среди балерин или читающих монологи легенд драмы или комедии: камеры с возможностью съемки на 360 градусов уже опробованы для создания такого эффекта. Всё это, однако, не отменяет живых мероприятий и может рассматриваться как вынужденная, но необходимая мера.

— Людям нужно живое общение, которое в онлайне, даже при условии VR-технологий, недостижимо — и не надо его достигать, — поделился с «Известиями» директор фестиваля «Стримфест» (его тоже перенесли из-за коронавируса) Михаил Лисецкий. — Если ты себя физически перемещаешь, это всегда приключение, и ты становишься другим, иначе воспринимаешь информацию. Поэтому важно функционировать и онлайн, и офлайн — только так можно добиться наилучшего результата.

Еще один эксперимент — перенесение кинофестивалей в виртуальный формат: показы состоятся, но онлайн. Одним из первых объявил об этом датский CPH:DOX, следом — швейцарский Visions du Réel. До сих пор все ждут решения Каннского МКФ — не проведут ли и они фестиваль в такой форме. Венецианский МКФ ранее устраивал часть показов онлайн, продавая на них билеты. Скажем, последнюю картину Алексея Балабанова «Я тоже хочу» многие увидели одновременно с публикой острова Лидо.

Для многих фестивалей это шанс популяризировать некассовые жанры, например авторскую документалистику. Похожую возможность, очевидно, прощупывает IDFA — один из крупнейших докфестивалей мира. Обычно он проходит в ноябре, но уже сейчас открыл бесплатный доступ к части своей видеотеки.