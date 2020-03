Песенка не спета: можно ли было не отменять «Евровидение»

Праздника песни не будет. Впервые за 64 года своей истории конкурс «Евровидение» отменён. Да, решение ожидалось, но в итоге обрушилось, как снег на голову. Участники конкурса узнали об этом из новостей, заранее их не предупредили, рассказала «Известиям» Полина Храмова, пиар-директор рейв-группы Little Big. Совместно с экспертами и звёздами поп-музыки «Известия» выяснили, как коронавирусный форс-мажор отразится на судьбе популярного соревнования.

Вирус бродит по Европе



По мере распространения вируса нарастали опасения относительно судьбы «Евровидения» в Роттердаме. Европейский вещательный союз (EBU) на своём сайте успокаивал меломанов — дескать, делается все возможное для проведения конкурса. И продолжал выкладывать клипы участников. В этой видеогонке с большим отрывом лидировал наш Little Big. В букмекерских конторах он, правда, котировался не столь высоко (пятое место), но тем интереснее было бы следить за очным соревнованием лучших европейских композиций.

Сразу после известия Little Big пребывали в легком шоке. Такой внезапной отмены артисты не ожидали.

— Нам ещё сложно это прокомментировать, — сказала «Известиям» пиар-директор группы Полина Храмова. — Мы, как и вы, узнали об этом из новостей. Никто нам заранее не сообщал.

Песенка не спета Вокалист группы Little Big Илья Прусикин Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Позже группа опубликовала официальное заявление, где сообщила, что, хотя и сожалеет об этом решении EBU, считает его «единственно правильным в сложившейся ситуации».

Сейчас телефоны EBU отключены, а на сайте появилось сообщение, в котором говорится, что множество изученных союзом альтернативных вариантов проведения конкурса оказались несостоятельны.

— Неопределенность, вызванная распространением COVID-19 по всей Европе, а также ограничения, введенные вещательными компаниями-участниками и голландскими властями, привели к тому, что Европейский вещательный союз принял трудное решение отменить конкурс, — сообщили в EBU.

Также организаторы выразили уверенность, что в 2021 году конкурс благополучно состоится и пройдёт, как и планировалось, в Роттердаме. Источник, близкий к российскому вещателю — Первому каналу — рассказал «Известиям», что в качестве альтернативы EBU рассматривал и конкурс без зрителей, и соревнование клипов участников, но в итоге пришел к выводу, что такие компромиссы повредят репутации "Евровидения" как всеобщего праздника песни.

"Евровидение" во время "чумы"

Лауреаты и участники "Евровидения", опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что — да: хотя конкурс и телевизионный, зал, зрители, выход участников и прочие атрибуты «живого» мероприятия имеют значение.

— Если кто-то представлял себе «Евровидение» онлайн, то это не "Евровидение", — считает Ксения Рубцова, продюсер «Бурановских бабушек» (2 место на конкурсе-2012). — Фишка этого конкурса в атмосфере и духе соревнования. И честно говоря, «Евровидение» в такой тревожной обстановке выглядело бы пиром во время чумы.

Один из главных критериев конкурса — песня должна исполняться живьем. А если соревноваться будут клипы исполнителей, то это уже совсем другая история, считает Дина Гарипова, участница «Евровидения-2013». В таком случае смысл теряется — у зрителей будет эффект лишь от увиденной картинки.

Песенка не спета Закрытый из за короновируса магазин, Нидерланды Фото: Global Look Press/Yuriko Nakao

— Думаю, вещательный совет рассмотрел много вариантов, и если дошло до того, что конкурс вообще отменили, значит, ни один не прошёл, — предположила певица.

Участницы «Евровидения» Наталья Подольская (2005) и Юлия Самойлова (2018) увидели в отмене конкурса и позитивные моменты. Год вынужденного ожидания для артиста это, конечно, безрадостно, считает Юлия Самойлова. Но можно найти плюсы: ребята создадут ещё один хит, и планета вновь будет танцевать их странные танцы. А Наталья Подольская заметила, что у всех, в том числе и у Little Big, сейчас есть прекрасная возможность поставить на паузу свою жизнь, стремления, планы и просто побыть наедине с собой, со своими близкими.

Скандалы, интриги

"Евровидение" последние несколько лет испытывает различные потрясения, но в основном политического плана. Так, в 2017 году, когда конкурс должен был проходить на Украине, власти этой страны заявили, что не пустят участника из РФ — Юлию Самойлову. На помощь пришел Европейский вещательный союз, после вмешательства которого Киев-таки пошел на попятную. Однако затем выяснилось, что ранее певица выступала в Крыму, и это окончательно закрыло Самойловой дорогу в Киев. В итоге Россия отказалась от участия и на следующий год снова отправила ту же артистку.

В 2019-м российско-украинские отношения опять стали причиной конфликта. Певице Maruv, победившей в финале национального отбора в Киеве, не дали поехать на музыкальный конкурс — она так и не смогла договориться с «Национальной общественной телерадиокомпанией Украины», уполномоченной отправлять участников. По некоторым сведениям, камнем преткновения могло стать требование к Maruv отказаться от гастролей в России. Певица, однако, сообщила, что неприемлемыми для нее были совсем иные условия договора, назвав их «кабальными», и намекнула на политическую подоплеку.

Песенка не спета Певица Юлия Самойлова Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Не меньший резонанс вызвала и ситуация с другими финалистами украинского отбора на «Евровидение» — дуэтом «Анна-Мария». Сестры Анна и Мария Опанасюк во время интервью отказались признать Крым украинским, после чего их родителей, проживающих на полуострове, внесли в базу сайта «Миротворец», а самих девушек подвергли травле в СМИ.

Кроме того, вокруг «Евровидения» периодически возникают скандалы, связанные с отдельными строчками песен. В частности, в 2009 году организаторы запретили грузинскому дуэту «Стефани и 3G» петь слова We Don't Wanna Put In, в которых слышалось имя российского лидера. В ответ представители Тбилиси отказались от участия. Аналогичным образом разрешилась ситуация и с израильским коллективом Teapacks — намек на иранскую ядерную программу в номере Push The Button («Нажми на кнопку») стоил группе участия в конкурсе.



Впрочем, ни разу за всю историю «Евровидения» оно не было отменено. Так что нынешняя ситуация — беспрецедентна.