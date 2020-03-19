Кинокритик спрогнозировал будущее кинематографа после пандемии коронавируса

Серьезную рефлексию кинематографистов на тему коронавируса в ближайшее время ждать не стоит, рассказал «Известиям» кинокритик Егор Москвитин в четверг, 19 марта. Кинематограф всегда реагирует на изменения в реальности с большим запозданием.

«Сериалы еще могут в течение полугода – года отреагировать на политический кризис или социальную перемену. У кино этот период всегда чуточку больше. А если учесть, что из-за коронавируса заморожены почти все съемки, то сейчас в лучшем случае можно писать сценарии, но съемки каких-то историй про эпидемии начнутся в лучшем случае осенью, а скорее всего ближе к зиме или в следующем году», — сказал кинокритик.

В качестве аналогии пандемии Егор Москвитин привел экономический кризис 2008 года, про который впоследствии было снято много фильмов. Среди них был и оскароносный фильм «Игра на понижение», вышедший только в 2015 году.

Количество фильмов-антиутопий, кино про нашествие зомби, про вирусы и эпидемии, будет напрямую зависеть от размаха эпидемии, и того, как она изменит мир. Если с пандемией удастся быстро справиться, про нее могут снимать даже черные комедии, считает кинокритик.

В настоящее время повезло тем, кто заранее подготовил фильмы-антиутопии. В числе бенефициаров российский сериал «Эпидемия».

«В прошлом году на фестивале в Торонто показывали фильм ужасов «Платформа», который кажется как никогда актуальным. Его герои находятся в какой-то футуристической тюрьме, в которой на каждом этаже находятся всего два заключенных. А это тюрьма с сотням этажей. И раз в день по колодцу в центре этой тюрьмы спускается платформа с едой. Количество еды рассчитано так, что еды должно хватить всем, но поскольку люди жадные, неразумные, эгоистичные, те кто на верхних этажах пируют, а те, кто находятся на нижних этажах становятся каннибалами или кончают жизни самоубийствами. И умный, мудрый Netflix запускает этот проект прямо сейчас, 20 марта», — заключил Егор Москвитин.

На фоне эпидемии коронавируса российские онлайн-кинотеатры начали обнулять стоимость подписок. Тенденцию задал PornHub, который в марте открыл для всех жителей Италии бесплатный премиальный доступ в связи с карантином.

Ранее, 16 марта, студия Universal Pictures заявила о переносе премьер новых кинолент на онлайн-платформы и стриминговые сервисы в связи с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

а4 марта, на ноябрь перенесли премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», запланированную на апрель. В начале февраля стало известно, что премьеры нескольких голливудских кинолент в Китае не состоятся из-за коронавируса: в стране закрыты около 70 тыс. кинотеатров.