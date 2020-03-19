Студия Universal заявила о переносе кинопремьер на онлайн-платформы

Студия Universal Pictures заявила о переносе премьер новых кинолент на онлайн-платформы и стриминговые сервисы в связи с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление было размещено на сайте головного офиса корпорации NBC Universal.

Отмечается, что в пятницу 20 марта на портале будут размещены недавние релизы таких фильмов, как «Человек-невидимка» и «Охота» (Blumhouse Productions) и «Эмма», производства Focus Features. Кинокартина «Тролли. Мировой тур» станет первой, которую покажут на официальном стриминговом сервисе в день премьеры 10 апреля.

«Вместо того, чтобы откладывать премьеры или показывать их в кино в текущей постоянно меняющейся ситуации, мы захотели сделать их доступными для всех», — заявил генеральный директор NBC Universal Джефф Шелл.

Стоимость подписки на просмотр в течение 48 часов составит $19,99 (1540 руб). Обычные показы кинофильмов длятся на больших экранах в течение 90 дней с момента выхода.

Independent сообщает, что с 18 марта ведущие британские кинотеатры Cineworld, Odeon и Picturehouse были закрыты в Великобритании и Ирландии. Аналогичные меры были предприняты в отношении большинства кинозалов Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

16 марта стало известно, что в Москве готовится приказ о закрытии залов с численностью более 50 мест.