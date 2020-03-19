Прямой эфир
Сюжет:

Студия Universal заявила о переносе кинопремьер на онлайн-платформы

0
Фото: UPI
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Студия Universal Pictures заявила о переносе премьер новых кинолент на онлайн-платформы и стриминговые сервисы в связи с закрытием кинотеатров из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление было размещено на сайте головного офиса корпорации NBC Universal.

Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии
Онлайн-кинотеатры временно запустили бесплатный доступ к своему контенту, акции готовят игровые сервисы и книжные магазины

Отмечается, что в пятницу 20 марта на портале будут размещены недавние релизы таких фильмов, как «Человек-невидимка» и «Охота» (Blumhouse Productions) и «Эмма», производства Focus Features. Кинокартина «Тролли. Мировой тур» станет первой, которую покажут на официальном стриминговом сервисе в день премьеры 10 апреля.

«Вместо того, чтобы откладывать премьеры или показывать их в кино в текущей постоянно меняющейся ситуации, мы захотели сделать их доступными для всех», — заявил генеральный директор NBC Universal Джефф Шелл.

Стоимость подписки на просмотр в течение 48 часов составит $19,99 (1540 руб). Обычные показы кинофильмов длятся на больших экранах в течение 90 дней с момента выхода.

Independent сообщает, что с 18 марта ведущие британские кинотеатры Cineworld, Odeon и Picturehouse были закрыты в Великобритании и Ирландии. Аналогичные меры были предприняты в отношении большинства кинозалов Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

16 марта стало известно, что в Москве готовится приказ о закрытии залов с численностью более 50 мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн-сервис more.tv подарит пользователям подписку в рамках акции SIDIMDOMA
Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020