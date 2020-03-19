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Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

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Фото: Getty Images/Dave J Hogan
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Известные актеры и музыканты Джастин Тимберлейк и Анна Кендрик рассказали «Известиям» о работе над анимационным фильмом «Тролли. Мировой тур», который является сиквелом музыкального мультфильма 2016 года «Тролли».

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Актеры озвучивания поведали о том, что были рады вернуться к своим персонажам Розочке и Цветану после ошеломительного успеха мультипликационной картины. Комментируя развитие отношений между героями, Кендрик отметила, что они стали еще более смешными и совсем не склочными, как раньше.

Джастин Тимберлейк пояснил, что в фантазийном мире фильма у каждой популяции сказочных троллей будут показаны разнообразные музыкальные стили. Артист подметил, что их персонажи практикуют смешанную технику исполнения «тролльской» музыки, превратив новую часть мультфильма в полноценный мюзикл.

«Самая важная идея фильма — умение представить себя на месте другого человека вне зависимости от того, кто ты и сколько тебе лет», — подчеркнула Кендрик.

Исполнители также поделились своим мнением относительно любимых черт своих героев, отмечая тот факт, что, несмотря на романтическое развитие сюжетной линии, необходимо было подойти к работе с большим юмором, чтобы зрители вдоволь посмеялись.

«Объясним молодым, что быть другим — прекрасно, пусть даже существует множество поводов замкнуться в себе и переживать из-за этого. Нет, это очень позитивный момент: надо отличаться и не стесняться этого. И пусть каждый поймет, что быть собой — это лучшее, что можно сделать», — подытожил Тимберлейк.

Мультфильм «Тролли. Мировой тур» выходит в российский прокат 19 марта 2020 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Сейчас нам нужно больше смеяться»

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