Не отрываясь от экрана: трафик видеосервисов за неделю увеличился в 2-4 раза

За последнюю неделю онлайн-кинотеатры зафиксировали взрывной рост просмотров — трафик в среднем увеличился в 2-4 раза. С 16 марта многие платформы обнулили плату за весь контент или его часть, чтобы поддержать россиян, находящихся на домашнем карантине. Теперь, к примеру, у more.tv каждый день смотрение увеличивается на 20-30%, а у Wink («Ростелеком») трафик в категории кино, сериалов и мультфильмов уже вырос в четыре раза. «Карантинные» акции выполняют социальную функцию, помогая людям вести более разнообразную жизнь в режиме самоизоляции, а также становятся стимулом для развития рынка онлайн-видео. Люди привыкнут смотреть легальный контент и продолжат использовать полюбившиеся им ресурсы, что позволит в конце года зафиксировать общий рост сегмента, отмечают эксперты.

Не выходят из комнаты

Онлайн-кинотеатры отмечают взрывной рост просмотров контента за последние несколько дней. Как сообщили «Известиям» в more.tv, за три дня после запуска кампании SIDIMDOMA трафик сервиса увеличился на 40%, а смотрение (количество единиц охваченного пользователем контента) каждый день растёт на 20-30%.

Ранее сервис сделал весь контент, в том числе премиальный, доступным для бесплатного просмотра по специальному коду, напомнили в more.tv.

По предварительным данным «Ростелекома», просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов в видеосервисе компании Wink увеличился в четыре раза, а телепросмотр показал прирост в 1,5 раза.

Кроме того, в «Ростелекоме» отметили существенный приток новых клиентов. По данным компании, с начала недели мобильное приложение Wink установили уже более 100 тыс. пользователей, а среднесуточный объем скачиваний вырос для устройств на Android вдвое, а для гаджетов на iOS — в 1,5 раза.

— На видеосервисе Wink доступны более 13 тыс. фильмов, сериалов и мультфильмов онлайн. Например, можно эксклюзивно посмотреть блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» производства Art Pictures Studio, «НМГ Студии» и кинокомпании «Водород», — добавили в «Ростелекоме».

Ранее в компании рассказывали «Известиям», что открыли на платформе Wink нетарифицируемый доступ к отечественным фильмам и сериалам, а также детскому и образовательному контенту.

В «МегаФоне» сообщили об увеличении трафика своего CDN-сервиса на 33% каждую неделю марта. Это сервис доставки контента, клиенты которого — крупнейшие онлайн-кинотеатры, пояснили «Известиям» в компании.

В «Вымпелкоме» заметили прирост по времени смотрения на абонента в среднем на 15-20%.

В пресс-службе интернет-кинотеатра tvzavr «Известиям» сообщили, что за последние несколько дней количество пользователей платформы выросло в четыре раза в связи с акцией «Подписка на три месяца».

Московский провайдер «Акадо телеком» зафиксировал прирост в 10-15% новых подключений к услугам платного телевидения.

В интернет-кинотеатре ivi тоже наблюдают увеличение интереса к сервису, в первую очередь в связи с тем, что пользователи стали больше времени проводить дома из-за эпидемии COVID-19.

Экономика эпидемии

Особым спросом сейчас пользуются художественные фильмы об эпидемиях и документальное кино о коронавирусе, рассказали в Okko. Одним из самых популярных фильмов на площадке стала приключенческая драма Стивена Содерберга «Заражение», вышедшая в 2011 году. За неполные три месяца 2020-го его покупали в 13,5 раз чаще, чем в 2019 году, отметили в пресс-службе компании.

Еще одна популярная сейчас картина — это «Эпидемия» 1995 года с Морганом Фриманом и Дастином Хоффманом — ее в сервисе в этом году уже посмотрели вчетверо больше пользователей, чем в прошлом. Пользуется популярностью и документальный фильм Curiosity «Эпидемия Коронавируса».

Директор по контенту «КиноПоиск HD» Ольга Филипук отметила, что пользователи, с одной стороны, интересуются актуальной темой, с другой — стараются отвлечься от повестки с помощью любимых фильмов и сериалов.

В more.tv добавили, что самый большой рост интереса со стороны аудитории показывают российские комедии и мелодрамы, лидируют сериалы «Корни», «Папик» и «Дылды».

В Megogo, Start, Premier, МТС, Google, «Триколоре» и «Орионе» на момент публикации не ответили на запросы «Известий».

Активный прирост числа пользователей видеосервисов происходит благодаря акциям, отметил ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. По его словам, скидки помогут зрителям сформировать привычку смотреть видео через интернет. В итоге, как ожидается, часть пользователей начнет платить за подписку после окончания кампании, что весьма позитивно скажется на рынке.

Генеральный директор Ассоциации интернет-видео (АИВ) Алексей Бырдин считает, что больше всего вырастет потребление контента, распространяемого по рекламной модели (он бесплатный, но ограничен по количеству и прерывается на рекламу). Граждане не будут спешить тратить деньги на подписку, полагает он. Акции, которые анонсировали онлайн-кинотеатры, в основном рассчитаны только на новых пользователей. Те же, кто оформил подписку ранее, платят за нее, добавил эксперт.

Больше видео

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что возможен и дальнейший рост трафика у онлайн-кинотеатров, особенно если карантин продлится долго.

Несмотря на то, что активным спросом сейчас пользуются подписки, в том числе и по акции, люди покупают и премиальный контент, что поможет видеосервисам зарабатывать, отметил Денис Кусков. Компании или стабилизируют выручку в условиях карантина, или увеличат ее. Кроме того, возможно, онлайн-кинотеатры станут предоставлять больше контента по рекламной модели, что тоже поможет им заработать, добавил он.

Приток новой аудитории у онлайн-кинотеатров во время карантина, конечно, временный, но часть этих пользователей останется и после выхода из режима самоизоляции, осознав преимущества легальных видеосервисов и выработав привычку смотреть фильмы и сериалы с помощью этих платформ, считает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

По мнению эксперта, прирост новых пользователей поможет заработать онлайн-кинотеатрам, причем не только на продаже новых подписок, но и на реализации премиального контента «поштучно».

В итоге, карантин будет стимулировать рынок онлайн-видео, причем увеличится не только выручка платформ, но и в целом вырастет потребление видеоконтента и общая аудитория сервисов, что можно будет увидеть по итогам года.